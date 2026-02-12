Niente aggiornamenti per due settimane: Xiaomi, Redmi e POCO vanno in vacanza

State aspettando l’ultimo aggiornamento del vostro smartphone Xiaomi ma non è ancora disponibile? Allora è probabile che dovrete pazientare ancora per un po’: a breve inizierà il periodo di pausa della compagnia di Lei Jun, in concomitanza con la festività più importante per il calendario cinese tradizionale.

Aggiornamenti sospesi per HyperOS 3: Xiaomi è in vacanza per il Capodanno Cinese

Xiaomi 17 – Crediti: Xiaomi

A partire dal giorno 17 febbraio partirà la cosiddetta Festa di Primavera, conosciuta soprattutto con il nome di Capodanno Cinese. Rispetto alla nostra festività si tratta di un evento con una data variabile che cambia di anno in anno; inoltre il periodo dei festeggiamenti ha una durata di due settimane, quindi terminerà il prossimo 3 marzo.

Come da tradizione, durante questo periodo sospenderà tutti gli aggiornamenti: in Cina non verranno rilasciate nuove versioni, i canali beta saranno in pausa e la cosa avrà un impatto anche a livello internazionale. Insomma, dal 17 febbraio al 3 marzo non sono previsti aggiornamenti per i dispositivi Xiaomi, Redmi e POCO.

Inoltre è probabile che i rallentamenti siano già iniziati, quindi anche se mancano diversi giorni al Capodanno Cinese il periodo di stop potrebbe essere già iniziato.

La Festa di Primavera ha un’importanza enorme per la cultura cinese e di conseguenza le aziende concedono ferie prolungate ai dipendenti. Anche se stiamo parlando di Xiaomi lo stesso vale anche per gli altri brand come OPPO, OnePlus, vivo e Realme.

Tuttavia questa politica dovrebbe riguardare prettamente la parte software, almeno per quanto riguarda i mercati Global. Facciamo questo appunto per un motivo: di recente è spuntata una data per l’evento di lancio di Xiaomi 17 e 17 Ultra (ossia il 28 febbraio). Si vocifera di una presentazione prima del MWC di Barcellona, dove Xiaomi sarà comunque presente come al solito: tuttavia per ora è un rumor e manca la conferma ufficiale.