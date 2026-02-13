Hai abbastanza spazio? La Galleria di Xiaomi chiede un update da 61.000 GB

Immaginate di voler liberare un po’ di spazio e di ritrovarvi con una richiesta di download che occuperebbe l’intero archivio di un piccolo data center. Un bug decisamente fuori scala che, per fortuna, si è rivelato solo un errore di visualizzazione numerica e non un reale tentativo di Xiaomi di conquistare il Guinness World Records con l’aggiornamento più pesante della storia.

Xiaomi risolve il bug dei 61 TB della Galleria: cosa è successo agli utenti cinesi

Crediti: Xiaomi

In queste ore i poveri Mi Fan cinesi si sono ritrovati alle prese con un bug parecchio impegnativo per i propri smartphone. Pensate a dare il via all’aggiornamento delle applicazioni sul vostro telefono, per poi scoprire un download spaventoso della bellezza di 61 TB!

È quello che è accaduto agli appassionati di Xiaomi in Cina: l’app incriminata è la Galleria, dedicata alla visualizzazione, l’editing e la gestione delle foto. Durante la normale fase di update, gli utenti si sono ritrovati davanti un download di 61.787.778 MB, ovvero circa 61 TB.

Una quantitativo di spazio sobrio per un’aggiornamento dedicato alla correzione di alcuni problemi conosciuto e al miglioramento della stabilità. Chiaramente si è trattato di bug, individuato e segnalato attraverso la community di Xiaomi: l’azienda ha corretto rapidamente l’errore e il download è tornato di dimensioni “umane”.

Purtroppo, o per fortuna, il difetto si è verificato solo in Cina e al momento non sembra che sia avvenuto lo stesso anche per le versioni regionali del software.