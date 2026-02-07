La gamma Xiaomi Electric Scooter 6 è pronta al debutto in Italia: ecco quanto costerà

A gennaio il sito ufficiale Global del brand ha dato il benvenuto alla nuova serie Xiaomi Electric Scooter 6. La compagnia di Lei Jun non rinuncia alla mobilità green, anzi ha sfornato la bellezza di ben 4 modelli.
Ora sappiamo con certezza che almeno due di questi sono in dirittura d’arrivo in Italia. Aspettando il lancio, ecco spuntare i prezzi leak per l’intera serie – in riferimento al mercato europeo in generale.
Xiaomi Electric Scooter 6: data d’uscita e prezzi per l’Europa svelati da un leak
Le ultime indiscrezioni arrivano da un insider spesso rivelatosi affidabile: secondo la fonte i prezzo sarebbero in aumento rispetto alla generazione precedente, inoltre viene menzionato un modello inedito. Xiaomi Electric Scooter 6 Ultra non è ancora comparso nel portale Global, quindi parliamo di un’aggiunta tutta nuova.
Il brand dovrebbe lanciare i nuovi monopattini a sorpresa in vari paesi europei, pare il prossimo 10 febbraio. Tuttavia pare che la versione Ultra verrà presentata in un secondo momento. Di seguito trovate prezzi e modelli previsti in Europa, chiaramente da prendere come leak.
- Xiaomi Electric Scooter 6 Lite: 329,9€
- Xiaomi Electric Scooter 6: 399,9€
- Xiaomi Electric Scooter 6 Pro: 549,9€
- Xiaomi Electric Scooter 6 Max: 649,9€
- Xiaomi Electric Scooter 6 Ultra: 799,9€
Nel momento in cui scriviamo possiamo confermare che il modello base e quello Lite arriveranno in Italia, dato che sono presenti nello store ufficiale. I prezzi fanno riferimento all’Europa quindi resta da vedere se quelli italiani coincideranno.
Se volete saperne di più sulla serie di monopattini Xiaomi, ecco il nostro approfondimento. In basso le specifiche della variante Ultra, come anticipato dai leak.
- Dimensioni e peso: 138 x 134,8 x 60,6 cm, 33,7 kg
- Protezione: IPX6
- Display: schermo TFT da 3″
- Carico massimo: 140 kg
- Potenza del motore: 500W (1.200W massimi)
- Velocità: 25 km/h
- Autonomia: 75 km
- Batteria: 585 Wh
- Tempo di ricarica: circa 3,5 ore con caricabatterie rapido (venduto separatamente)
- Angolo di salite: 25%
- Pneumatici: tubeless da 12″ per tutti i terreni
- Sospensioni: a molla anteriori e posteriori
- Frenata: doppio disco + E-ABS