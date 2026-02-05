Il ritorno di Black Shark: ufficiale il nuovo tablet da gaming da 8,8 pollici

Nonostante l’abbandono del settore degli smartphone, il brand da gaming dell’ecosistema Xiaomi continua a realizzare accessori ed altri dispositivi. L’ultima novità è Black Shark Gaming Tablet, apparso sullo store ufficiale Global con tanto di immagini e specifiche.

Il tablet è praticamente ufficiale e l’unico dettaglio che manca è il prezzo: probabilmente l’azienda aggiornerà la pagina nei prossimi giorni, ma nel frattempo diamo un’occhiata a tutti i dettagli.

Black Shark Gaming Tablet ufficiale: tutto quello che c’è da sapere sul nuovo dispositivo del brand Xiaomi

Crediti: Black Shark

Il nuovo dispositivo era già apparso in precedenza mentre stavolta le informazioni arrivano direttamente dall’azienda. Black Shark Gaming Tablet si presenza come la soluzione ideale per chi cerca un tablet compatto per giocare.

Il design strizza l’occhio alla categoria, ma senza essere eccessivamente aggressivo; la scocca è realizzata in lega di alluminio di grado aerospaziale con incisioni al laser, con uno spessore di 7,7 mm e 332 grammi di peso. Il dispositivo adotta uno schermo da 8,8″ di diagonale con risoluzione 2.5K e refresh rate a 144 Hz.

Black Shark Gaming Tablet è una soluzione piccola e compatta, dotata di un display fluido e di un chipset Snapdragon 8s Gen 3, prodotto a 4 nm e dotato di una frequenza massima di 3,0 GHz.

Crediti: Black Shark

L’autonomia è affidata a una batteria da 7.300 mAh ma la vera chicca è sicuramente il sistema di raffreddamento. Questo combina una camera di vapore di grandi dimensioni (9.968 mm2) e vari strati di fogli di grafene, per una superficie totale di 25.176 mm2.

Di seguito trovate la scheda tecnica con i dettagli confermati da Black Shark, mentre per il prezzo dovremo necessariamente attendere.

Black Shark Gaming Tablet – Scheda tecnica