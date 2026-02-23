Mai più spioni: lo schermo anti-curiosi di Samsung arriverà su Xiaomi 18?

Con il lancio di Samsung Galaxy S26 Ultra debutta anche una funzionalità inedita contro gli spioni. Il top di gamma è il primo con Privacy Display, che consente di oscurare lo schermo del telefono per chi si trova di lato – senza la necessità di pellicole di terze parti.

Questa feature hardware potrebbe trovare spazio anche a bordo di altri telefoni: i produttori cinesi sono sempre attenti alle novità dei rivali e anche stavolta fa eccezione. Xiaomi 18 e vivo X500 potrebbero essere i primi flagship Made in China con il tanto chiacchierato schermo anti-spioni.

Xiaomi 18 e vivo X500 contro gli spioni del display, come Samsung Galaxy S26 Ultra

Xiaomi 17 – Crediti: Xiaomi

Il funzionamento di Privacy Display è stato ampiamente spiegato: tramite una combinazione di hardware e software, l’utente può oscurare il display (o parti di esso) in base all’esigenza. L’effetto non è visibile per chi si trova di fronte ma è pensato appositamente per contrastare gli sguardi laterali indiscreti.

Per comprendere al meglio basta dare un’occhiata alla clip qui sotto: il nuovo Galaxy S26 Ultra è già nelle mani di qualcuno e in un video hands-on viene mostrata proprio la funzionalità più interessante.

Secondo l’insider Digital Chat Station, i top di gamma cinesi di settembre potrebbero arrivare con questa novità. Il Privacy Display sarebbe attualmente in fase di test, con due candidati papabili: la serie Xiaomi 18 e vivo X500.

La gamma della casa di Lei Jun è sicuramente in arrivo a settembre (come da tradizione per la Cina) mentre quest’anno si vocifera dell’aggiunta di un rivale. Potrebbero essere i telefoni di vivo ma in realtà potrebbe anche trattarsi della famiglia OPPO Find X10.

Insomma, sembra che i produttori cinesi siano intenzionati a lanciare l’alternativa al Privacy Display di Samsung e la cosa non stupisce. Le varie aziende da un lato sperimentano caratteristiche inedite (come le mega batterie al silicio-carbonio) ma dall’altro sono molto attente alle feature lanciate dai rivali.

Aspettando di saperne di più in via ufficiale vi lasciamo con la scheda tecnica presunta di Xiaomi 18 (da prendere con cautela), in netto anticipo rispetto all’uscita.

Scheda tecnica presunta