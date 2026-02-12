Xiaomi 18 si fa più grande, ma senza Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro

Il nuovo Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro di Qualcomm potrebbe essere un chipset proibitivo per i futuri top di gamma. Secondo le ultime novità, il prossimo Xiaomi 18 farà a meno del SoC di punta, ma niente paura perché resterà comunque un asso delle prestazioni.

Xiaomi 18 senza Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro: il nuovo SoC costa troppo

Xiaomi 17 – Crediti: Xiaomi

Le ultime novità dalla Cina guardano con sospetto allo Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro: quest’anno Qualcomm dovrebbe diversificare la sua offerta top proponendo una versione standard e una superiore, con differenze lato RAM e GPU (almeno secondo i leak finora).

Tuttavia la variante premium sarebbe troppo costosa, un dettaglio che andrebbe ad impattare sull’utente finale a meno che l’azienda cinese non decida di ammortizzare la spesa. Una scelta ardua che avrebbe portato al compromesso: Xiaomi 18 standard potrebbe fare a meno del chipset principale di questa generazione.

Chiaramente questo non vuol dire che il flagship avrà un SoC datato: monterà invece lo Snapdragon 8 Elite Gen 6 “liscio”, mentre il chip superiore dovrebbe trovare spazio solo a bordo dei fratelli maggiori Xiaomi 18 Pro e Pro Max.

Ancora leak sul piccolo della serie

Aspettando di saperne di più lato chipset, un insider cinese ha svelato qualche dettaglio aggiuntivo su Xiaomi 18. A quanto pare il piccolo della famiglia potrebbe optare per uno schermo leggermente più ampio rispetto ai 6,3″ di Xiaomi 17 – ma nulla di trascendenale.

Si parla infatti di 6,4″ di diagonale, probabilmente per avere uno spazio interno maggiore (per l’upgrade di batteria e fotocamera). Non a caso le voci precedenti parlano del passaggio di un teleobiettivo periscopico: secondo l’insider Digital Chat Station sarà un sensore da 200 MP per l’intera gamma.Passando ai modelli Xiaomi 18 Pro e Pro Max, è confermato il ritorno dello schermo posteriore; il comparto fotografico potrebbe fare un balzo in avanti con due sensori da 200 MP mentre alcune indiscrezioni parlano di una selfie camera da 100 MP.