Xiaomi 18 come iPhone? Nel primo render ha un design fin troppo familiare

Se le specifiche di Xiaomi 18 sembrano ormai chiare – nonostante ci separino tantissimi mesi dall’uscita – lo stesso non si può dire del design. Non sappiamo ancora se il brand cinese stravolgerà le cose con un nuovo look ma nel frattempo ha fatto capolino un render da brividi.

La prima immagine leak del top di gamma – presunta e bolliamo come fake – mostra una svolta che strappa un sorriso ma che sotto sotto potrebbe non essere poi così inaspettata.

Xiaomi 18 avvistato in un’immagine render: teniamo le dita incrociate per il fake

Crediti: Weibo

Partiamo subito mettendo le mani avanti (di nuovo): diamo per scontato che l’immagine render di Xiaomi 18 sia un fake. Ad oggi è ancora troppo presto per avere dei veri e propri render; tuttavia si tratta di un leak da un’insider cinese e potrebbe anche trattarsi di uno dei possibili look del futuro top di gamma.

Quale che sia l’origine del render, l’ispirazione è chiarissima: iPhone 16 Pro e Xiaomi 17 hanno avuto un figlio e nel mezzo c’è finito anche OPPO Reno 15. Un cambio di stile non radicale ma decisamente troppo vicino a quello del rivale di Cupertino.

Crediti: Apple, OPPO, Xiaomi

Sicuramente siamo alle prese con un fake ma visti i precedenti non possiamo escludere del tutto una svolta del genere. Ricordiamo il salto generazionale della serie di punta del brand: da Xiaomi 15 la compagnia di Lei Jun è passata direttamente a Xiaomi 17.

Il motivo? Forse quello di allinearsi numericamente al rivale statunitense per non sembrare in dietro, almeno dall’apparenza del nome. Di conseguenza non sarebbe poi così strano uno stile vicino a quello della serie nemica. Comunque per ora il nuovo design di Xiaomi 18 esiste sono nei nostri incubi, quindi restiamo in attesa di indiscrezioni più affidabili.

Intanto è già possibile tracciare una scheda tecnica, grazie a vari leak finora: il piccolo della serie è atteso con lo Snapdragon 8 Elite Gen 6 ma bisognerà pazientare almeno fino a settembre (per quanto riguarda la Cina).

Scheda tecnica presunta