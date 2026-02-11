Addio settembre: perché la serie Xiaomi 17T potrebbe arrivare molto prima del previsto

Non solo due top di gamma in arrivo nei mercati Global, ma ora si aggiungono anche i telefoni della serie Xiaomi 17T. Quest’anno sembra previsto un lancio anticipato e l’ultima certificazione non ha che alimentare la possibilità che il debutto sia quasi dietro l’anglo.

Xiaomi 17T Pro arriva già a febbraio? Questa certificazione conferma alcuni dettagli importanti

Crediti: XiaomiTime

Il prossimo flagship di mezzo ha ricevuto una nuova certificazione da parte dell’ente IMEI ma stavolta qualcosa è cambiato. Già in precedenza era presente la sigla del telefono (2602EPTC0G) ma stavolta il tutto si arricchisce con il nome commerciale del device.

Quindi la certificazione conferma in via ufficiale l’esistenza di Xiaomi 17T Pro, questo il nome del modello: dopo la gamma 15T l’azienda salterà una generazione, in linea con quanto avvenuto con Xiaomi 17. Ci sarà anche la versione standard, siglata 2602DPT53G e in arrivo come Xiaomi 17T.

C’è anche un altro dettaglio interessante: la casa cinese solitamente indica l’uscita di un dispositivo all’interno del numero di modello. Questo vuol dire che il lancio potrebbe essere fissato per febbraio, o comunque nel corso dei prossimi mesi (nella prima metà dell’anno).

Solitamente la finestra temporale della serie T è settembre, quindi stavolta sembra che la compagnia di Lei Jun sia intenzionata a rivedere la sua strategia.

Perché un lancio anticipato?

Il lancio di Xiaomi 17 e 17 Ultra dovrebbe avvenire entro fine febbraio o comunque in occasione del MWC di Barcellona (dal 2 al 5 marzo). La serie Xiaomi 17T potrebbe arrivare insieme ai modelli di punta oppure prima dell’estate, ma questo genera un vuoto nella seconda metà del 2026.

Il motivo di questa scelta potrebbe riguardare la serie MIX e il prossimo pieghevole del brand. Siamo nel campo delle ipotesi, con considerazioni puramente personali: forse la seconda metà dell’anno sarà dedicata all’uscita di Xiaomi MIX 5 oppure di Xiaomi 17 Fold, in arrivo anche per i mercati internazionali.

Xiaomi 17T Pro – Scheda tecnica presunta