Xiaomi 17T Pro: in arrivo l’audio 2.1 di Bose con subwoofer integrato

La casa di Lei Jun è in procinto di lanciare varie novità, sia lato Global che in Cina. Per il nostro mercato siamo in attesa di Xiaomi 17 e 17 Ultra, già ufficiali in patria; passando alle novità in casa, l’azienda è al lavoro su Redmi K90 Ultra, dispositivo di punta che salirà di livello rispetto alla scorsa generazione.

Le novità sono varie – come visto anche nelle indiscrezioni precedenti – ed ora si aggiunge anche un audio migliorato con Bose. Inoltre si tratta di un dispositivo da tenere d’occhio dato che dovrebbe essere la base del nostro Xiaomi 17T Pro.

Xiaomi 17T Pro con audio Bose e triplo speaker: come migliorerà l’audio del prossimo flagship di mezzo

Xiaomi 15T – Crediti: Xiaomi

Le ultime anticipazioni sul prossimo Redmi K90 Ultra aggiungono un dettaglio che arriva da Redmi K90 Pro Max: come quest’ultimo anche il modello di punta avrebbe una configurazione contriplo speaker e audio Bose.

La peculiarità del Pro Max è la presenza di un altoparlante posteriore, integrato nel modulo fotografico. Probabilmente anche la variante Ultra avrà un design simile, almeno secondo quanto rivelato di recente.

A proposito di Bose, sembra che anche Redmi K Pad 2 (in arrivo Global come Xiaomi Pad Mini 2) avrà delle ottimizzazioni audio – ma niente speaker aggiuntivo.

Tornando il gigante di Redmi, queste novità avrebbero effetto anche sulla sua controparte internazionale, ossia Xiaomi 17T Pro. Il recente POCO F8 Ultra (rebrand di Redmi K90 Pro Max) è arrivato sia con audio Bose e speaker posteriore, quindi è probabile che anche il modello Xiaomi non dovrebbe subire “tagli”.

Di seguito trovate una prima bozza della scheda tecnica, sulla base delle indiscrezioni finora. I leak parlano perfino di una ventola di raffreddamento in stile Gaming Phone mentre il lancio dovrebbe avvenire nel corso dei prossimi mesi.

Scheda tecnica presunta