Xiaomi 17T brucia le tappe: ecco le prove dell’uscita primaverile

Il 28 febbraio – secondo i leak finora – sarà il giorno della serie Xiaomi 17, eppure il vero mistero è rappresentato dai nuovi flagship di mezzo. La serie T potrebbe arrivare parecchio prima rispetto al solito ed ora emerge un’ennesima prova a favore di questa teoria: Xiaomi 17T è stato certificato con tanto di nome commerciale e il numero di modello racchiude il segreto della sua uscita.

Xiaomi 17T è stato confermato: spuntano nuovi indizi sul lancio in anticipo

Crediti: Xiaomitime

Il prossimo smartphone della casa di Lei Jun è apparso con la sigla 2602DPT53G, già conosciuta ma stavolta arricchita da un nuovo dettaglio. Oltre a numero e lettere, la certificazione cita esplicitamente Xiaomi 17T: la sua esistenza è confermata, a pochi giorni di distanza da quella di Xiaomi 17T Pro.

Entrambi gli smartphone sono ormai vicini al debutto ed è proprio il numero di modello ad offrire degli indizi. Solitamente la classificazione di Xiaomi inizia con anno e mese d’uscita di ciascun prodotto: quindi 2602 indica che gli smartphone sono pronti al lancio (febbraio 2026), ma in questo caso c’è una precisazione da fare.

Crediti: Xiaomitime

In genere tutti i modelli della serie T sono stati certificati e considerati pronti verso giugno, per poi arrivare sul mercato a settembre – dopo circa 3 mesi. La nostra ipotesi è che la gamma Xiaomi 17T arriverà a maggio e c’è un ulteriore dettaglio che potremmo utilizzare come prova.

I due telefoni Global – come da tradizione – saranno la versione occidentale di Redmi K90 Ultra: quest’ultimo è atteso in Cina per il mese di aprile, in base a quanto emerso dalla sigla con cui è stato certificato, in anticipo rispetto al solito.

Molto probabilmente l’evento di Redmi si terrà ad aprile, mentre la controparte internazionale arriverà il mese successivo. Le specifiche di Xiaomi 17T Pro e di Redmi K90 Ultra sono già state anticipate da vari leak e ora resta da vedere cosa cambierà con la versione standard.

Probabilmente ci sarà una batteria minore (da 6.500 mAh), una ricarica meno potente, il SoC Dimensity 8500 Ultra ed un teleobiettivo non periscopico.

Xiaomi 17T (Rumor)

Dimensioni e peso: /

Colorazioni: /

Certificazione: IP68

Display: Flat AMOLED LTPO 6,8″ 1.5K (2.760 × 1.256 pixel) con refresh rate 165 Hz, fino a 3.600 nit di luminosità, colore a 12 bit

Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ultrasuoni)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC: MediaTek Dimensity 8500 Ultra, 4 nm TSMC

CPU octa-core 1 x 3,4 GHz – Cortex-A725 3 x 3,2 GHz – Cortex-A725 4 x 2,2 GHz – Cortex-A725

GPU: Mali-G720 MP8

RAM: 12 GB LPDDR5X

Storage: 256/512 GB UFS 4.1 non espandibile

Batteria: 6.500 mAh, silicio-carbonio

Ricarica: 67W

Fotocamera: tripla 50 + 50 + 12 MP (f/1.7-2.2-1.9) con Light Fusion 800, OIS, ultra-wide e teleobiettivo | Ottiche Leica

Selfie camera: /

Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 6.0, NFC, GPS, USB-C, sensore IR, audio Bose

Sistema operativo: Android 16 con HyperOS 3

Xiaomi 17T Pro (Rumor)