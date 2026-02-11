Xiaomi 17 Ultra Global si avvicina: sensore LOFIC e zoom continuo per foto perfette

Il debutto di Xiaomi 17 Ultra e del modello standard si fa sempre più vicino per i mercati internazionali. La divisione indiana ha dato il via ai teaser con un breve clip che conferma una delle funzionalità del Camera Phone: un sensore principale dotato di tecnologia LOFIC.
Xiaomi 17 Ultra con sensore LOFIC: l’azienda scalda i motori per il lancio Global
La comparsa del teaser dedicato al nuovo smartphone indica solo una cosa: Xiaomi 17 Ultra si avvicina al debutto e ormai manca poco. La breve clip pubblicata dall’azienda non rivela il nome del dispositivo ma il top di gamma è già ufficiale in Cina: è lui il nuovo modello del brand con HDR LOFIC incorporata nel sensore principale Light Fusion 1050L da 1″.
La tecnologia LOFIC (Lateral Overflow Integration Capacitor) migliora drasticamente la gamma dinamica e la gestione della luce, con zero scie e artefatti in movimento ed una maggiore riduzione del rumore.
Inoltre il Camera Phone presenta un nuovo sistema di zoom ottico continuo: a differenza dei sistemi tradizionali che “saltano” tra diverse focali fisse (es. 3x, 5x, 10x) utilizzando il ritaglio digitale per le distanze intermedie, il nuovo 17 Ultra utilizza un meccanismo a lenti mobili che lavora da 75 mm a 100 mm.
In questo modo è possibile ottenere una maggiore fluidità nel passaggio tra i diversi livelli di ingrandimento, una nitidezza costante e una riduzione del rumore tipico dello zoom ibrido.
Per non farsi mancare niente, Xiaomi 17 Ultra arriva con le nuove lenti Leica APO, per correggere le aberrazioni cromatiche. Probabilmente i prossimi teaser ufficiali faranno riferimento alle altre caratteristiche della fotocamera, in vista del debutto.
Non c’è ancora una data d’uscita ma secondo le ultime indiscrezioni è possibile che la presentazione Global della serie Xiaomi 17 sia fissata per fine febbraio. La casa cinese sarà al MWC di Barcellona, il palcoscenico perfetto per mostrare all’Europa i suoi nuovi smartphone.