Xiaomi 17 Ultra Global si avvicina: sensore LOFIC e zoom continuo per foto perfette

Il debutto di Xiaomi 17 Ultra e del modello standard si fa sempre più vicino per i mercati internazionali. La divisione indiana ha dato il via ai teaser con un breve clip che conferma una delle funzionalità del Camera Phone: un sensore principale dotato di tecnologia LOFIC.

Xiaomi 17 Ultra con sensore LOFIC: l’azienda scalda i motori per il lancio Global

Crediti: Xiaomi

La comparsa del teaser dedicato al nuovo smartphone indica solo una cosa: Xiaomi 17 Ultra si avvicina al debutto e ormai manca poco. La breve clip pubblicata dall’azienda non rivela il nome del dispositivo ma il top di gamma è già ufficiale in Cina: è lui il nuovo modello del brand con HDR LOFIC incorporata nel sensore principale Light Fusion 1050L da 1″.

La tecnologia LOFIC (Lateral Overflow Integration Capacitor) migliora drasticamente la gamma dinamica e la gestione della luce, con zero scie e artefatti in movimento ed una maggiore riduzione del rumore.

When the light gets stronger, most cameras give up.



That's when LOFIC Camera Technology steps in. It manages excess light, keeping highlights sharp and scenes natural.



See the difference with #Xiaomi. pic.twitter.com/gAo8GsPvFv — Xiaomi India (@XiaomiIndia) February 10, 2026

Inoltre il Camera Phone presenta un nuovo sistema di zoom ottico continuo: a differenza dei sistemi tradizionali che “saltano” tra diverse focali fisse (es. 3x, 5x, 10x) utilizzando il ritaglio digitale per le distanze intermedie, il nuovo 17 Ultra utilizza un meccanismo a lenti mobili che lavora da 75 mm a 100 mm.

In questo modo è possibile ottenere una maggiore fluidità nel passaggio tra i diversi livelli di ingrandimento, una nitidezza costante e una riduzione del rumore tipico dello zoom ibrido.

Per non farsi mancare niente, Xiaomi 17 Ultra arriva con le nuove lenti Leica APO, per correggere le aberrazioni cromatiche. Probabilmente i prossimi teaser ufficiali faranno riferimento alle altre caratteristiche della fotocamera, in vista del debutto.

Non c’è ancora una data d’uscita ma secondo le ultime indiscrezioni è possibile che la presentazione Global della serie Xiaomi 17 sia fissata per fine febbraio. La casa cinese sarà al MWC di Barcellona, il palcoscenico perfetto per mostrare all’Europa i suoi nuovi smartphone.