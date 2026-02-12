Xiaomi 17 e 17 Ultra: trapelano i prezzi europei, niente rincari per i Mi Fan

Il lancio internazionale di Xiaomi 17 e 17 Ultra si avvicina sempre di più e ormai sembra davvero questione di giorni. Le specifiche dei top di gamma sono note da tempo, visto il lancio in Cina a settembre, quindi le incognite europee riguardano soprattutto il prezzo (ed altri dettagli come memorie e colori).

I due top di gamma sono stati avvistati in uno store online e ancora una volta sembra che i Mi Fan potranno dormire sonni tranquilli, in attesa dell’evento ufficiale.

Xiaomi 17 e 17 Ultra, ancora indizi sul prezzo in Europa: nuovo avvistamento in uno store online

Crediti: 91mobiles

Il modello base Xiaomi 17 è apparso già nel sito di un rivenditore mentre il fratello maggiore Xiaomi 17 Ultra è stato anticipato da un noto insider. Comunque la comparsa in un ennesimo portale è un dettaglio importante, perché sembra confermare che non ci saranno rincari.

I due telefoni sono comparsi a 973€ e 1.327€, due cifre indicative molto vicine a quelle di lancio dello scorso anno. Xiaomi 17 dovrebbe arrivare nuovamente a 999€ mentre il Camera Phone sarà salato, 1.499€, ma senza aumenti rispetto al predecessore.

Crediti: 91mobiles

L’unica incertezza riguarda i tagli di memoria: il flagship base parte da 12/512 GB e la variante superiore da 16/512 GB. Non sembrano essere presenti altre configurazioni, ma da indiscrezioni precedenti sappiamo che almeno Xiaomi 17 dovrebbe partire da 12/256 GB; a questo punto possiamo pensare ad una svista dello store ma per la conferma dovremo necessariamente attendere dettagli ufficiali.

L’evento di lancio dovrebbe avvenire il 28 febbraio, secondo i leak, a ridosso del MWC di Barcellona (previsto dal 2 al 5 marzo). Le colorazioni del flagship base dovrebbero essere blu, verde e nero mentre la batteria scenderebbe a 6.330 mAh, contro i 7.000 mAh della controparte cinese.

Per Xiaomi 17 Ultra ci sarebbero le tonalità nero, bianco e verde e anche il Camera Phone avrebbe una batteria castrata (da 6.800 mAh in Cina a 6.000 mAh Global).