Xiaomi 17 Ultra costerà caro in Europa, ma poteva andare peggio

La scorsa settimana lo spoiler ha colpito Xiaomi 17 base, grazie ad un rivenditore online – che ha svelato in anticipo i presunti prezzi. Stavolta tocca al fratello maggiore, con un leak che rivela quanto costerà alle nostre latitudini
Xiaomi 17 Ultra arriverà in Europa ad un prezzo salato, ma non sarebbero previsti rincari rispetto al predecessore. Ecco tutti i dettagli, compresa la “conferma” sulla batteria che troveremo a bordo del Camera Phone.
Trapela il prezzo in Europa di Xiaomi 17 Ultra: ecco quanto dovrebbe costare, secondo un nuovo leak
Il prezzo europeo di Xiaomi 17 Ultra dovrebbe essere identico a quello di 15 Ultra: si parla di 1.499€ per la variante da 16/512 GB e non è chiaro se arriverà anche la configurazione da 1 TB di storage. Sicuramente è una mazzata per i Mi Fan più accaniti, ma è comunque positivo che non sarebbero previsti rincari (vista la situazione globale).
Unico compromesso, la batteria: a bordo dovremmo avere un’unità da 6.000 mAh contro i 6.800 mAh della controparte cinese. La stessa sorte toccherà anche a Xiaomi 17 base, con 6.330 mAh anziché 7.000 mAh. Il motivo è il solito e riguarda la legislazione europea: lo abbiamo spiegato approfonditamente in questo articolo.
In base a quanto emerso di recente anche Xiaomi 17 non dovrebbe subire rincari in Europa. Aspettando un segnale da parte della casa cinese, vi lasciamo con la scheda tecnica completa della variante internazionale di 17 Ultra; per il lancio si guarda al MWC 2026, dal 2 al 5 marzo – ma ad oggi non c’è ancora la conferma ufficiale.
Scheda tecnica presunta – Versione Global
- Dimensioni e peso: 162,9 x 77,6 x 8,29 mm, 230 grammi
- Colorazioni: Black, White, Starry Green
- Certificazione: IP68/IP69
- Display: Flat AMOLED M10 da 6,9″ 2K (2.608 x 1.200 pixel), refresh rate LTPO a 120 Hz, campionamento del tocco a 300 Hz, colore a 12 bit, DC Dimming 2.160 Hz e luminosità di picco fino a 3.500 nit, Xiaomi Shield Glass 3.0
- Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ultrasuoni)
- Raffreddamento al liquido con camera di vapore
- SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, 3 nm TSMC
- CPU octa-core
- 2 x 4,6 GHz – Oryon Gen 3
- 6 x 3,62 GHz – Oryon Gen 3
- GPU: Adreno 840
- RAM: 16 GB LPDDR5X
- Storage: 512 GB UFS 4.1 non espandibile
- Batteria: 6.000 mAh
- Ricarica: 100W, wireless 50W, inversa cablata/wireless 22.5W
- Fotocamera: tripla 50 + 50 + 200 MP (f/1.67) con Light Hunter 1050L (OV50X) da 1″, OIS, ultra-wide, teleobiettivo periscopico Leica APO con OIS | Ottiche Leica
- Selfie camera: 50 MP (f/2.2), FOV 90°
- Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual GPS, speaker stereo, USB-C 3.2 Gen 1
- Sistema operativo: Android 16 con HyperOS 3