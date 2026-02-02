Xiaomi 17 Ultra costerà caro in Europa, ma poteva andare peggio

La scorsa settimana lo spoiler ha colpito Xiaomi 17 base, grazie ad un rivenditore online – che ha svelato in anticipo i presunti prezzi. Stavolta tocca al fratello maggiore, con un leak che rivela quanto costerà alle nostre latitudini

Xiaomi 17 Ultra arriverà in Europa ad un prezzo salato, ma non sarebbero previsti rincari rispetto al predecessore. Ecco tutti i dettagli, compresa la “conferma” sulla batteria che troveremo a bordo del Camera Phone.

Trapela il prezzo in Europa di Xiaomi 17 Ultra: ecco quanto dovrebbe costare, secondo un nuovo leak

Xiaomi 17 Ultra – Crediti: Xiaomi

Il prezzo europeo di Xiaomi 17 Ultra dovrebbe essere identico a quello di 15 Ultra: si parla di 1.499€ per la variante da 16/512 GB e non è chiaro se arriverà anche la configurazione da 1 TB di storage. Sicuramente è una mazzata per i Mi Fan più accaniti, ma è comunque positivo che non sarebbero previsti rincari (vista la situazione globale).

Unico compromesso, la batteria: a bordo dovremmo avere un’unità da 6.000 mAh contro i 6.800 mAh della controparte cinese. La stessa sorte toccherà anche a Xiaomi 17 base, con 6.330 mAh anziché 7.000 mAh. Il motivo è il solito e riguarda la legislazione europea: lo abbiamo spiegato approfonditamente in questo articolo.

Xiaomi 17 Ultra will cost €1499 for 16GB ram and 512GB storage. Expensive!

But look at the battery… only 6000 mAh for the Global version. In China they have 6800 mAh. Why we have less? Always the same thing.

For the colors, only white, black and green pic.twitter.com/dOQKD7irC9 — Arsène Lupin (@MysteryLupin) February 1, 2026

In base a quanto emerso di recente anche Xiaomi 17 non dovrebbe subire rincari in Europa. Aspettando un segnale da parte della casa cinese, vi lasciamo con la scheda tecnica completa della variante internazionale di 17 Ultra; per il lancio si guarda al MWC 2026, dal 2 al 5 marzo – ma ad oggi non c’è ancora la conferma ufficiale.

