Xiaomi 17 e 17 Ultra, prezzi bloccati in Europa: ecco quanto costeranno

I primi mesi dell’anno sono stati dedicati alla serie Redmi Note 15 ma ora è tempo di guardare alla fascia premium. È sa giorni che si susseguono le indiscrezioni sul prezzo e la data d’uscita di Xiaomi 17 e 17 Ultra in Europa ed ora arriva quello che dovrebbe essere il leak definitivo.

A parlare è il noto insider billbil-kun uno dei più affidabili sulla piazza: niente giri di parole e niente cifre da arrotondare, ma una serie di indiscrezioni dritte al punto su quello che ci aspetta.

Xiaomi 17 e 17 Ultra: differenze con i modelli cinesi, prezzo e data d’uscita in Europa

Crediti: Xiaomi

La grande incognita è sempre stata la data ed ora anche l’insider si allinea alle voci precedenti: l’appuntamento sarebbe fissato per il 28 febbraio, in un evento separato rispetto al MWC di Barcellona. Chiaramente Xiaomi 17 e 17 Ultra saranno alla fiera tech catalana – dal 2 al 5 marzo – ma la presentazione vera e propria avverrà prima.

Per i prezzi, anche qui siamo in linea con le buone notizie trapelate finora: Xiaomi avrebbe deciso di mantenere le stesse cifre della precedente generazione, senza rincari (nonostante la crisi delle memorie). Per l’Europa dovremmo avere:

Xiaomi 17 – Black, Venture Green, Ice Blue, Alpine Pink 12/256 GB: 999€ 12/512 GB: 1.099€

Xiaomi 17 Ultra – Black, White, Starry Green 16/512 GB: 1.499€ 16 GB/1 TB: 1.699€



I due smartphone saranno identici alle versioni cinesi, fatta eccezione per la batteria: Xiaomi 17 scende a 6.330 mAh (da 7.000 mAh) mentre la variante Ultra arriva a 6.000 mAh (da 6.800 mAh).

Xiaomi 17 Global

Dimensioni e peso: 151,1 x 71,8 x 8,06 mm, 191 grammi

Colorazioni: Black, White, Pink, Blue

Certificazione: IP68

Display: Flat OLED da 6,3″ 1.5K (2.656 x 1.220 pixel), LIPO, refresh rate LTPO a 120 Hz, campionamento del tocco a 300 Hz, colore a 12 bit, DC Dimming 2.160 Hz e luminosità di picco fino a 3.500 nit

Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ultrasuoni)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore da 4.497 mm 2

SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, 3 nm TSMC

CPU octa-core 2 x 4,6 GHz – Oryon Gen 3 6 x 3,62 GHz – Oryon Gen 3

GPU: Adreno 840

RAM: 12 GB LPDDR5X

Storage: 256/512 GB UFS 4.1 non espandibile

Batteria: 6.330 mAh

Ricarica: 100W, wireless 50W, inversa cablata/wireless 22.5W

Fotocamera: tripla 50 + 50 + 50 MP (f/1.67-2.4-2.0) con Light Fusion 950, OIS, ultra-wide 102° e teleobiettivo/macro con OIS Samsung JN5 | Ottiche Leica

Selfie camera: 50 MP (f/2.2), FOV 90°, autofocus

Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual GPS, speaker stereo, USB-C 3.2 Gen 1

Sistema operativo: Android 16 con HyperOS 3

Xiaomi 17 Ultra Global