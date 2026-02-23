Xiaomi 17 Ultra LeitzPhone esiste davvero: il Camera Phone dall’anima tedesca

Il giorno del debutto di Xiaomi 17 e 17 Ultra si avvicina sempre di più: l’appuntamento è fissato per il 28 febbraio e nonostante i nuovi modelli siano già stati annunciati in Cina, è probabile che ci sia ancora qualche sorpresa. Su X hanno fatto capolino i primi scatti dedicati a Xiaomi 17 Ultra LeitzPhone, una versione alternativa del Camera Phone che sembrerebbe esclusivo di alcuni mercati.

Xiaomi 17 Ultra LeitzPhone Edition mostrato dal vivo: eccolo nelle prime immagini leak

Crediti: Frankforphones (X)

Nell’immagine in alto potete vedere a confronto Xiaomi 17 Ultra “liscio” e la presunta variante LeitzPhone Edition. Le differenze sono evidenti: la versione Leica è dotato dell’iconico bollino rosso mentre la scritta all’interno del modulo fotografico è orientata in orizzontale.

Inoltre lo stesso modulo presenta una cornice spessa: si tratterebbe del Master Zoom Ring, una corona rotante che aggiunge un vero e propio zoom manuale, come visto anche con Xiaomi 17 Ultra Leica Edition, lanciata in Cina lo scorso dicembre.

Crediti: Frankforphones (X)

Tra le altre differenze abbiamo il logo Leica Camera Germany inciso lungo il bordo del dispositivo; inoltre la colorazione della scocca è completamente nera. Le aggiunte arrivano anche a livello di software, con l’aggiunta della filigrana LEITZPHONE powered by Xiaomi quando si scatta una foto.

Crediti: Frankforphones (X)

Ma da dove nasce la scelta del nome LeitzPhone? Ne abbiamo parlato in questo approfondimento ma in sostanza si tratta di un modo per elevare il top di gamma rispetto alla concorrenza, grazie al prestigio di un nome storico superiore perfino a quello di Leica. Leitz fa riferimento a Ernst Leitz, ottico e imprenditore tedesco che ha dato il via all’azienda originale.

Quindi il nuovo nome del top di gamma serve ad inquadrarlo come un Camera Phone di alto livello, destinato a professionisti e intenditori; aspettiamoci quindi un prezzo salato, dato che si tratterà di un modello esclusivo.

Scheda tecnica presunta