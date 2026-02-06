Xiaomi 17 e 17 Ultra in arrivo a febbraio: colori e differenze delle versioni Global

Le versioni internazionali di Xiaomi 17 e 17 Ultra sono ormai dietro l’angolo e pare che non ci sarà bisogno di attendere il MWC di Barcellona. I due top di gamma Global dovrebbero essere annunciati prima della fine del mese e aspettando di saperne di più, ecco fare capolino le immagini render – che svelano le colorazioni disponibili in Occidente.
Xiaomi 17 e 17 Ultra nei render ufficiosi: ecco le immagini leak delle versioni Global
Il design e le specifiche di Xiaomi 17 sono già note: il dispositivo è stato lanciato in Cina lo scorso settembre insieme ai fratelli Pro e Pro Max, che non arriveranno in versione Global. Un peccato vista la loro peculiarità, ossia un mini display posteriore da sfruttare per scattarsi selfie con la fotocamera principale e dotato di varie funzionalità.
Tornando al nostro device Global, dai render ufficiosi emergono le tre colorazioni blu, verde e nero. Non ci saranno cambiamenti nelle caratteristiche fatta eccezione per la batteria, che passerà dai 7.000 mAh del modello cinese a 6.330 mAh.
Anche Xiaomi 17 Ultra è stato avvistato nei primi render: il Camera Phone è stato annunciato in Cina a dicembre e in questo caso le immagini Global sono utili per scoprire le colorazioni. Il flagship sarà disponibile in nero, bianco e verde, quest’ultima tonalità avrà un effetto luccicante.
Purtroppo anche qui ci aspetta un taglio di batteria, che passerà dai 6.800 mAh della variante originale a 6.000 mAh.
In merito all’uscita, secondo un noto insider (spesso affidabile) Xiaomi 17 e 17 Ultra Global saranno annunciati durante un evento a febbraio. Sicuramente le novità del brand saranno al MWC 2026 (dal 2 al 5 marzo) vista la presenza della casa cinese alla fiera catalana.
Il leaker fa riferimento al giorno 28 febbraio e sostiene che in alcuni mercati selezionati arriverà anche Xiaomi 17 Ultra Leica Edition. Si tratta di una versione speciale dal look ispirato alle fotocamere Leica M, con tanto dell’iconico bollino, e l’aggiunta di una ghiera rotante intorno al modulo fotografico, che funge da zoom fisico.
Infine i prezzi leak: sia il piccolo della serie che la variante Ultra non dovrebbero subire rincari rispetto agli attuali modelli. Per ora è ancora una voce e null’altro, ma è comunque rincuorante vista la situazione generale dovuta alle crisi delle memorie.