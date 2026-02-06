Xiaomi 17 e 17 Ultra in arrivo a febbraio: colori e differenze delle versioni Global

Le versioni internazionali di Xiaomi 17 e 17 Ultra sono ormai dietro l’angolo e pare che non ci sarà bisogno di attendere il MWC di Barcellona. I due top di gamma Global dovrebbero essere annunciati prima della fine del mese e aspettando di saperne di più, ecco fare capolino le immagini render – che svelano le colorazioni disponibili in Occidente.

Xiaomi 17 e 17 Ultra nei render ufficiosi: ecco le immagini leak delle versioni Global

Crediti: nieuwemobiel

Il design e le specifiche di Xiaomi 17 sono già note: il dispositivo è stato lanciato in Cina lo scorso settembre insieme ai fratelli Pro e Pro Max, che non arriveranno in versione Global. Un peccato vista la loro peculiarità, ossia un mini display posteriore da sfruttare per scattarsi selfie con la fotocamera principale e dotato di varie funzionalità.

Tornando al nostro device Global, dai render ufficiosi emergono le tre colorazioni blu, verde e nero. Non ci saranno cambiamenti nelle caratteristiche fatta eccezione per la batteria, che passerà dai 7.000 mAh del modello cinese a 6.330 mAh.

Crediti: nieuwemobiel

Anche Xiaomi 17 Ultra è stato avvistato nei primi render: il Camera Phone è stato annunciato in Cina a dicembre e in questo caso le immagini Global sono utili per scoprire le colorazioni. Il flagship sarà disponibile in nero, bianco e verde, quest’ultima tonalità avrà un effetto luccicante.

Purtroppo anche qui ci aspetta un taglio di batteria, che passerà dai 6.800 mAh della variante originale a 6.000 mAh.

Xiaomi 17 and 17 Ultra are being launched ahead of MWC



India launch towards early March



Sadly no Pro series for Global markets



Xiaomi 17 Ultra Leica Edition coming to select Global markets by 28th Feb — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) February 2, 2026

In merito all’uscita, secondo un noto insider (spesso affidabile) Xiaomi 17 e 17 Ultra Global saranno annunciati durante un evento a febbraio. Sicuramente le novità del brand saranno al MWC 2026 (dal 2 al 5 marzo) vista la presenza della casa cinese alla fiera catalana.

Il leaker fa riferimento al giorno 28 febbraio e sostiene che in alcuni mercati selezionati arriverà anche Xiaomi 17 Ultra Leica Edition. Si tratta di una versione speciale dal look ispirato alle fotocamere Leica M, con tanto dell’iconico bollino, e l’aggiunta di una ghiera rotante intorno al modulo fotografico, che funge da zoom fisico.

Infine i prezzi leak: sia il piccolo della serie che la variante Ultra non dovrebbero subire rincari rispetto agli attuali modelli. Per ora è ancora una voce e null’altro, ma è comunque rincuorante vista la situazione generale dovuta alle crisi delle memorie.