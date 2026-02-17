Xiaomi 17 Ultra Leica Edition confermato da Geekbench: è in arrivo anche Global

L’arrivo di una versione Global di Xiaomi 17 Ultra Leica Edition è una notizia che farà vibrare il cuore dei puristi della fotografia. Non capita tutti i giorni di vedere uno smartphone che non si limita a simulare una fotocamera, ma ne eredita elementi meccanici come la ghiera rotante per lo zoom fisico. Il dispositivo è stato scovato perfino su Geekbench, una ennesima “conferma” del lancio fuori dalla Cina.

Xiaomi 17 Ultra Leica Edition sarà lanciato anche Global: lo svelano i primi benchmark

Crediti: Geekbench

In realtà questo non è il primo avvistamento dello smartphone: la versione Global di Xiaomi 17 Ultra Leica Edition è stata certificata con la sigla 25128PNA1G e il nome commerciale Leica Leiztphone powered by Xiaomi. Ora resta da vedere se il modello internazionale arriverà anche in Europa oppure se sarà limitato solo a certi mercati.

Aspettando di saperne di più, la variante Global ha ottenuto l’ennesima conferma grazie a Geekbench. Il dispositivo è apparso con la stessa sigla di cui sopra, con a bordo lo Snapdragon 8 Elite Gen 5, 16 GB di RAM e Android 16.

Teniamo le dita incrociate e speriamo che arrivi in Italia: secondo un noto insider l’evento di lancio della serie sarebbe fissato per il 28 febbraio e oltre a Xiaomi 17 e 17 Ultra ci sarebbe anche l’edizione speciale a tema Leica (destinata a mercati selezionati, senza specificare quali).

Cosa cambia con la Leica Edition?

Xiaomi 17 Ultra Leica Edition – Crediti: Xiaomi

A livello di specifiche e design, Xiaomi 17 Ultra Leica Edition non cambia rispetto al modello classico: tuttavia ci sono alcuni elementi estetici dedicati agli appassionati di Leica, insieme ad un’aggiunta meccanica per gli amanti della fotografia tradizionale.

L’edizione speciale presenta un look ispirato alle fotocamere Leica M ed è l’unico dispositivo di Xiaomi ad avere l’iconico bolino rosso. Inoltre il modulo fotografico è dotato di una ghiera rotante che funge da zoom fisico. Grazie a questo hands-on potete dare un’occhiata più da vicino al top di gamma.