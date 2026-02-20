Prenota ora Xiaomi 17: coupon da 200€, caricatore da 80W in regalo e altri vantaggi

Con l’annuncio della data di presentazione dei nuovi top di gamma, l’attesa dei Mi Fan italiani sta per giungere al termine. Nel frattempo Xiaomi ha deciso di giocare d’anticipo, trasformando l’attesa per i flagship in una vera e propria caccia al tesoro digitale. Con la serie Xiaomi 17 alle porte, la strategia registrati ora, risparmia dopo è un’occasione ghiotta per chi ha già deciso di fare il grande salto verso lo Snapdragon 8 Elite Gen 5.

La nuova serie Xiaomi 17 ha una data: prenota adesso e ricevi 200€ di sconto sui prossimi top di gamma

Effettuando la registrazione entro le ore 23:59 del 27 febbraio (nella pagina dedicata) si riceverà un buono sconto del valore di 200€ da riscattare per l’acquisto di Xiaomi 17 o Xiaomi 17 Ultra, i nuovi top di gamma in arrivo durante l’evento di Barcellona. Tuttavia, come specificato nella pagina dei termini e condizioni il buono promozionale sarà disponibile in cinque tipologie – in base al prodotto acquistato.

200€ di sconto per Xiaomi 17 Series;

10% di sconto per Xiaomi Pad 8 Series;

10% di sconto per i nuovi prodotti wearable;

10% di sconto per i nuovi TV;

10% di sconto per i nuovi prodotti smart Xiaomi.

Quindi il primo passo è quello di registrarsi alla pagine dedicata entro il 27 febbraio, dopodiché il buono potrà essere utilizzato entro le 23:59 del 31 marzo. Inoltre i vantaggi non finiscono qui: gli utenti registrati che completano l’acquisto di un modello della serie Xiaomi 17 nella versione da 1 TB (durante il periodo promozionale), riceveranno in regalo un caricatore Xiaomi 80W Adaptive Wireless Charging Stand (del valore di 99,9€).

Lo store ufficiale propone anche un’iniziativa trade-in per permutare il tuo vecchio smartphone per la serie Xiaomi 17: nel momento in cui scriviamo i dettagli della promozione non sono ancora disponibili. I vantaggi sull’acquisto di uno dei flagship della nuova gamma continuano:

4 mesi di Spotify Premium;

3 mesi di Google AI Pro;

3 mesi di YouTube Premium;

1 sostituzione gratuita dello schermo entro 6 mesi;

riparazione fuori garanzia con manodopera gratuita entro il periodo di garanzia;

24 mesi di servizio clienti VIP;

accesso una tantum alla VIP Lounge in aeroporto con Dragonpass.

Registrati ora: c’è tempo fino al 27 febbraio, il giorno precedente all’evento di lancio della serie Xiaomi 17. L’appuntamento vero e proprio è fissato per il 28 febbraio a Barcellona, con la presentazione dei nuovi top di gamma e di tante altre novità del brand. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto prova a disattivare AdBlock.

