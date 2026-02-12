Questo è il tuo Xiaomi di San Valentino, ora col 40% di sconto!

Lo store ufficiale Xiaomi ha lanciato le offerte di San Valentino e spulciando tra i prodotti in sconto si trovato varie occasioni. Se state cercando un top di gamma compatto, potente e con un occhio alla fotografia, ad un prezzo sotto i 600€, allora Xiaomi 15 è la scelta perfetta grazie allo sconto del 40%!

Xiaomi 15 sotto i 600€ sul sito ufficiale: il tuo regalo di San Valentino per un Mi Fan

Crediti: Xiaomi

In occasione delle offerte di San Valentino, Xiaomi 15 – nella versione da 12/256 GB – scende a 599,9€: come anticipato in apertura, la promo arriva direttamente dallo store ufficiale italiano ed è valida fino al 15 febbraio. In alternativa vi segnaliamo anche uno sconto su AliExpress, in questo caso a 519€ (versione Global) grazie al Coupon “GIZDEAL60” (che però ha un numero di utilizzi limitato).

Scheda tecnica

dimensioni di 152,3 x 71,2 x 8,08/8,48/8,36 mm per un peso di 191/192/189 grammi

certificazione IP68

display piatto TCL C8 OLED LTPO a 12 bit da 6,36″ 1.5K+ (2.670 x 1.200 pixel), refresh rate a 120 Hz, protezione Xiaomi Dragon Crystal Glass, campionamento del tocco a 300 Hz, PWM Dimming e luminosità di picco fino a 3.200 nit

Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ad ultrasuoni)

Raffreddamento al liquido avanzato

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite a 3 nm TSMC

CPU octa-core (2 x 4,32 GHz Oryon Phoenix L + 6 x 3,53 GHz Oryon Phoenix M)

GPU Adreno 830

12/16 GB di RAM LPDDR5X (12 GB in ITALIA)

256/512 GB/1 TB di storage UFS 4.0 (256/512 GB in ITALIA)

batteria 5.400 mAh con ricarica da 90W e wireless da 50W (CINA) 5.240 mAh con ricarica da 90W e wireless da 50W (ITALIA)

fotocamera da 50 + 50 + 50 MP (f/1.62-2.0-2.2) con Light Fusion 900, lenti Leica, OIS, auto-focus laser, ultra-grandangolare Samsung JN1 (115°), teleobiettivo Samsung JN1 con zoom ottico 5X e macro + Xiaomi AISP 2.0

selfie camera da 32 MP

Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual Frequency GPS, Speaker stereo, Type-C 3.2 Gen 1, NFC, UWB (solo CINA), sensore IR

Android 15 con HyperOS 2

