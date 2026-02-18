Più sicuri su WhatsApp: in arrivo la password personale per i nuovi accessi

Al momento WhatsApp utilizza un PIN per la verifica in due passaggi: si tratta di una funzione opzionale che aggiunge un ulteriore di livello di sicurezza e che può essere reimpostata tramite un indirizzo email o un SMS con una password monouso.

L’ultima novità scovata dal team di WABetainfo arriva da una delle ultime release beta dell’app di messaggistica (la versione 2.26.7.8) e riguarda proprio il miglioramento della sicurezza, con l’aggiunta della password.

Novità per WhatsApp: l’app di messaggistica sarà più sicura per la nuova password

Crediti: WABetainfo

In futuro sarà possibile proteggere il proprio account WhatsApp utilizzando una vera e propria password personale: quindi non si tratta del PIN per l’autenticazione a due fattori, ma di una parola chiave da impostare ed utilizzare per i futuri accessi.

Le immagini nell’articolo mostrano proprio l’interfaccia della nuova funzione: la password potrà essere composta da numeri e lettere, con una lunghezza da 6 a 20 caratteri – includendo almeno una lettera e un numero. Questa potrà essere aggiornata o rimossa in qualsiasi momento e sarà del tutto facoltativa.

Lo scopo è quello di offrire un ulteriore livello di sicurezza: se l’utente abilita la password ma non l’autenticazione a due fattori, allora al primo accesso su un nuovo dispositivo verrà chiesta solo la parola chiave. Se l’utente abilita entrambi i sistemi, al primo accesso sarà chiesto il PIN dell’autenticazione a due fattori, dopodiché bisognerà anche inserire la password.

Per il momento la funzione non è ancora attiva ed è in fase di test da parte del team di WhatsApp: verrà implementata in un futuro aggiornamento ma per ora non ci sono dettagli sulle tempistiche.