WhatsApp sempre più come Telegram: in arrivo anche i messaggi programmati

La celebre app di messaggistica si prepara ad introdurre una nuova funzione, ancora una volta una novità mutuata dalla rivale Telegram. I messaggi programmati sono in dirittura d’arrivo su WhatsApp: a svelarlo è l’ultima versione beta del software, che ci permette di dare un primo sguardo al funzionamento di quest’aggiunta valida sia per le chat singole che per quelle di gruppo.

I messaggi programmati sono in arrivo su WhatsApp: lo conferma la nuova versione beta

Crediti: WABetainfo

Come anticipato poco sopra, la novità arriva dalla versione beta 26.7.10.72 di WhatsApp per iOS: la funzione è in fase di lavorazione e al momento non è attiva. Il team di WABetainfo è riuscito – come al solito – ad accedere a informazioni nascoste grazie all’analisi del software, ottenendo anche una prima immagine.

I messaggi programmati consentono di pianificare l’invio di uno o più messaggi, sia nelle chat che nei gruppi. Basta digitare il testo e poi scegliere data e orario di invio, ed il gioco è fatto. Nulla di complicato, ma un sistema molto simile a quello già visto su Telegram.

Inoltre, una volta programmati, i messaggi possono essere visualizzati all’interno dell’apposita sezione – presente nella schermata delle informazioni della chat, come mostrato anche dall’immagine che vedete nell’articolo.

Purtroppo la nuova funzione è ancora in fase di test, quindi bisognerà pazientare ancora fino al rilascio ufficiale. Il team di WhatsApp è al lavoro anche su altre novità nascoste, come il tasto spoiler per nascondere i messaggi e l’introduzione di una password personale. Nel frattempo vengono fatti passi avanti anche in versione stabile: proprio nei giorni scorsi è stato annunciato il rilascio della cronologia dei messaggi dei gruppi.