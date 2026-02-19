WhatsApp dichiara guerra agli spoiler: in arrivo la funzione per nascondere i messaggi

L’app di messaggistica più popolare al mondo è anche quella che implementa più lentamente le nuove funzionalità. In queste ore si parla di un’aggiunta in arrivo per WhatsApp, scovata grazie all’ultima versione beta rilasciata per Android (2.26.7.10).

Si tratta della formattazione spoiler, in grado di celare il contenuto di un messaggio o parte di esso: una feature già presente in Telegram addirittura dal 2021. Meglio tardi che mai, verrebbe da dire, anche se non è ancora tempo di cantare vittoria.

Evita le anticipazioni indesiderate: ecco come funzionerà lo spoiler su WhatsApp

Crediti: WABetainfo

Come anticipato in apertura, infatti, la funzione spoiler di WhatsApp è stata individuata nella versione beta dell’app ma per ora è una caratteristica nascosta e i test non sono ancora iniziati. Di conseguenza ci sarà da attendere ancora per il debutto, sia a livello sperimentale che per tutti gli utenti.

La formattazione spoiler funziona in modo simile a quello che gli utenti Telegram conoscono bene. In futuro sarà possibile utilizzare nuovi strumenti di formattazione del testo e – in base a quanto emerso – tra questi ci sarà anche lo spoiler.

Come mostrato nell’immagine, utilizzando questa speciale feature il contenuto del messaggio verrà celato; per ora si parla di testo ma è probabile che in futuro sarà estesa anche ad altre tipologie di messaggio (come le foto). Per visualizzare il testo nascosto basta cliccare su di esso per veder sparire la “censura”.

La possibilità di creare un tasto spoiler è importante specialmente nelle chat di gruppo, dove molti utenti discutono insieme degli argomenti più disparati. La nuova formattazione permetterà di evitare anticipazioni indesiderate su film, serie TV, libri, giochi e quant’altro.

Ci sono gruppi dove gli utenti hanno paura di visualizzare il contenuto proprio a causa dei possibili spoiler: grazie a quest’accortezza sarà possibile avere conversazioni senza rischi.