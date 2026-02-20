Novità WhatsApp: ora puoi mostrare i messaggi precedenti a chi entra in un gruppo

Stavolta non si tratta di novità celate nella beta: il team di WhatsApp ha annunciato il debutto di una nuova funzionalità dedicata alle chat di gruppo. Con la nuova impostazione è possibile gestire in modo attivo la Cronologia dei messaggi dei gruppi, una delle feature più richieste dagli utenti – come sottolineato dagli stessi sviluppatori.

WhatsApp: come condividere la cronologia dei messaggi con i nuovi membri dei gruppi

Crediti: WhatsApp

Questa novità consente di rendere le chat di gruppo ancora più accoglienti per i nuovi membri, ma senza conseguenze per la privacy. Gli amministratori e i membri possono decidere se condividere i messaggi più recenti con i nuovi partecipati: quando si aggiunge una persona ad una gruppo è possibile selezionare l’opzione per inviarle i messaggi recenti – da 25 fino ad un massimo di 100.

I messaggi sono protetti dalla crittografia end-to-end, proprio come avviene con le chat personali degli utenti. Tuttavia è bene sottolineare che la cronologia dei messaggi è un’azione da eseguire, in modo tale che gli utenti possano mantenere il controllo.

Comunque gli amministratori possono disabilitare la nuova funzionalità dal gruppo, se preferiscono. Per trasparenza, quando viene inviata la cronologia dei messaggi, tutti i membri del gruppo ricevono una notifica, con indicazioni chiare su data e ora e informazioni sul mittente. Infine la cronologia dei messaggi è inoltre visivamente distinta dai normali messaggi.

Al momento la funzionalità è in fase di rilascio e sarà rilasciata in modo graduale per tutti gli utenti di WhatsApp. Nel frattempo vi segnaliamo anche le future novità in arrivo, scovate grazie all’analisi delle ultime versioni beta, ossia il tasto spoiler e la password personale.