Xiaomi corre e vivo risponde: X500 Ultra potrebbe arrivare in anticipo

Sembra paradossale, ma quando si parla di leak siamo in un terreno sconfinato: vivo X300 Ultra è in arrivo nel corso dei prossimi mesi, eppure si parla già del suo successore. Non ci sono dettagli tecnici e nemmeno immagini, ma dietro le quinte le cose cominciano a muoversi in netto anticipo per vivo X500 Ultra tanto da guardare ad un debutto molto prima del solito, forse entro fine anno.

Lancio prima del previsto per vivo X500 Ultra: lo scontro tra Camera Phone diventerà ancora più agguerrito

X200 Ultra – Crediti: vivo

Le tempistiche del produttore cinese dovrebbero subito in grande scossone nel corso del 2026 e la colpa sarebbe tutta di Xiaomi e Qualcomm. Gli attuali X300 e X300 Pro (con Dimensity 9500) sono arrivati lo scorso ottobre e il Camera Phone per eccellenza arriverà verso marzo/aprile.

Mentre siamo in attesa di scoprire vivo X300 Ultra, il brand ha già iniziato i lavori sulla generazione successiva. Per la gamma X500 si vocifera di batterie più grandi ma l’argomento più piccante è senza dubbio il periodo d’uscita.

I top di gamma arrivano prima: lancio anticipato per tutti?

Qualcomm ha accelerato lo sviluppo del suo Snapdragon di punta e l’ultima incarnazione è stata annunciata a settembre: all’inizio l’appuntamento col SoC di nuova generazione era sempre per novembre, poi siamo passati ad ottobre e ora ancora prima. Come reazione a catena Xiaomi 17 è stato lanciato in Cina a settembre – in anticipo rispetto alle solite tempistiche del brand.

Ciò ha creato un divario con i flagship dotati del Dimensity 9500: evidentemente i produttori si sono fatti trovare impreparati e sia OPPO Find X9 che vivo X300 sono stati annunciati ad ottobre. Si vocifera che almeno uno dei due marchi cinesi (o forse entrambi) lancerà la nuova generazione di punta questo settembre, per sfidare Xiaomi ed Apple.

C’è la possibilità di vedere vivo X500 e X500 Pro prima del solito; stando alle ultime indiscrezioni potrebbe avvenire lo stesso per vivo X500 Ultra. I due fratelli con Dimensity 9600 sarebbero previsti per settembre o ottobre, mentre la variante di punta con Snapdragon 8 Elite Gen 6 potrebbe trovare spazio verso fine anno.

La strategia di Xiaomi 17 Ultra

Crediti: Xiaomi

In realtà non si tratterebbe di una strategia inedita: Xiaomi non si è limitata a lanciare la famiglia 17 a settembre, ma ha spostato anche l’uscita del suo Camera Phone. La gamma Ultra è generalmente prevista dopo una pausa di vari mesi – da settembre fino a febbraio/marzo.

Xiaomi 17 Ultra è stato il top di gamma di Natale con un annuncio a dicembre (in Cina). Un dettagli importante per capire la strategia del rivale cinese: vivo potrebbe sfidare Xiaomi su due fronti, a settembre/ottobre e poi a fine anno con uno sconto tra modelli Ultra.