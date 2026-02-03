vivo non si ferma più: in arrivo il pieghevole X Fold 6 e l’inedito X300e

Nell’immediato futuro della casa cinese c’è X300 Ultra, nuovo Camera Phone particolarmente atteso dagli appassionati. Tuttavia sarebbero previste anche altre aggiunte alla serie X e le ultime certificazioni indicano che arriveranno anche nei mercati Global.

È la prima volta che compare vivo X300e, dispositivo inedito di cui forse sappiamo già qualcosa, ma la vera stella è vivo X Fold 6. L’azienda non ha intenzione di rallentare sul fronte dei pieghevoli e anche quest’anno sarebbe previsto il doppio lancio, in Cina e in alcuni mercati esteri.

vivo X Fold 6 e vivo X300e: i nuovi smartphone del brand cinese sono stati certificati in versione Global

Crediti: Smartprix

La prima novità fresca di certificazione è vivo X300e: si tratta di una dicitura inedita per la serie. Abbiamo avuto il recente X200T, mentre lo scorso anno c’è stato X200 FE. Con la nuova generazione, il brand sembra intenzionato a cambiare le cose introducendo una nomenclatura inedita per la serie.

Impossibile non farsi venire in mente il presunto vivo X300 Max, siglato V2548A e in arrivo in Cina insieme al prossimo modello Ultra. Non è da escludere a priori che questa novità possa arrivare nei mercati internazionali come X300e – ma al momento si tratta esclusivamente di un’ipotesi.

Dalle certificazioni è emerso anche vivo X Fold 6, il nuovo pieghevole della compagnia che farà capolino nel corso dell’anno. Purtroppo non viene introdotto nulla di nuovo e gli unici dettagli sono voci di corridoio: si parla, infatti, dell’aggiunta di una fotocamera da 200 MP mentre la sicurezza sarebbe nuovamente affidata ad un lettore d’impronte laterale.

L’attuale vivo X Fold 5 è stato lanciato lo scorso luglio, quindi anche il successore potrebbe trovare spazio in estate. Restando nel campo delle ipotesi il foldable potrebbe adottare lo Snapdragon 8 Elite, ex chipset di punta di Qualcomm; tra le altre caratteristiche attese c’è un corpo sottile e leggero, una batteria al silicio-carbonio sopra i 6.000 mAh e il solito formato a libro, con uno schermo interno pieghevole ed uno esterno.