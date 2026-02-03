vivo X300 Max in arrivo e non sarà solo un X300 “più grande”

La nuova generazione di smartphone sarà ricordata per il passaggio alla dicitura Max, chiaramente ispirata a Cupertino e che ha investito sia la fascia top che quella media. La prossima novità si chiamerebbe vivo X300 Max, in dirittura d’arrivo insieme al modello Ultra. Ce ne parla per la prima volta l’insider cinese Digital Chat Station, insieme ai primi dettagli sulle sue caratteristiche.

vivo X300 Max in arrivo insieme al Camera Phone Ultra: cosa aspettarsi dalla nuova variante

vivo X300 Pro

In uno dei recenti post su Weibo – il noto social cinese – il leaker ha svelato la sigla dei prossimi smartphone targati vivo. I modelli V2547A e V2547DA altro non sarebbero che vivo X300 Ultra e la sua variante dotata della connettività satellitare.

Ci sarebbe poi un terzo smartphone, siglato V2548A: si tratterebbe del presunto vivo X300 Max, un’aggiunta inedita alla serie X che dovrebbe continuare sula scia del precedente X200s. Un cambio di nome sicuramente più in linea con i trend attuali: Xiaomi 17 Pro Max, Redmi Turbo 5 Max e il futuro Xiaomi 17 Max – quest’ultimo per ora è ancora un leak – sono alcuni degli esempi più lampanti.

In base a quanto emerso finora, il nuovo vivo X300 Max avrebbe dalla sua uno schermo piatto da 6,78″ di diagonale con risoluzione 1.5K, cornici ultrasottili e un lettore d’impronte a ultrasuoni. Di seguito trovate un riepilogo delle specifiche leak:

Dimensioni e peso: /

Colorazioni: /

Certificazione: IP68/IP69

Display: Flat AMOLED 6,78″ 1.5K (2.800 x 1.260 pixel), refresh rate 120 Hz

Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ultrasuoni)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC: MediaTek Dimensity 9500, 3 nm TSMC

CPU octa-core 1 x 4,21 GHz – ARM C1-Ultra 3 x 3,50 GHz – ARM C1-Premium 4 x 2,7 GHz – ARM C1-Pro

GPU: ARM Mali G1-Ultra

RAM: LPDDR5X Ultra

Storage: UFS 4.1 non espandibile

Batteria: 7.000 mAh

Ricarica: /

Fotocamera: 200 MP (f/?) con ultra-wide e teleobiettivo periscopico

Selfie camera: /

Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual GPS, speaker stereo, USB-C 3.2 Gen 1, sensore IR

Sistema operativo: Android 16 con OriginOS 6

Tirando le somme sembra trattarsi di un vivo X300 base, ma con lo schermo del fratello maggiore Pro e una batteria più capiente – ricordiamo che i dispositivi offrono pannelli da 6,31″ e 6,78″ e unità da 6.040/6.510 mAh. Il lancio della nuova variante Max dovrebbe avvenire nel corso del mese di marzo, durante l’evento di presentazione di vivo X300 Ultra.