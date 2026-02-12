La famiglia si allarga: vivo X300 Max avvistato batteria e display extra large

Dopo il debutto di due modelli, la serie X300 si prepara a ricevere ulteriori aggiunte e tra queste ci sarà vivo X300 Max. Il dispositivo avrebbe dalla sua dimensioni maggiori rispetto alla versione standard, ma ci sarebbero anche altre novità. Lo smartphone è stato certificato con la sigla V2548A e nel frattempo sono emersi altri dettagli sulle specifiche.

vivo X300 Max in arrivo insieme al modello Ultra: cosa aspettarsi dalla nuova versione

In base a quanto riportato da Digital Chat Station, il nuovo vivo continuerebbe ad offrire un design come quello dei fratelli maggiori X300 e X300 Pro, con un ampio modulo fotografico circolare. Lo smartphone continuerebbe a fare affidamento sul Dimensity 9500 ed un comparto fotografico con un sensore principale da 200 MP, un teleobiettivo periscopico da 50 MP ed un ultra-wide non ancora specificato.

Lato batteria ci sarebbe un’unità intorno ai 7.000 mAh con il supporto alla ricarica rapida da 90W (viene indicata anche nella certificazione 3C che vedete in basso); non è ancora chiaro se ci sarà o meno la ricarica wireless. L’aggiunta principale di vivo X300 Max riguarderebbe – ed è facile intuirlo – il display, con una soluzione AMOLED da 6,78″ (rispetto ai 6,31″ di X300 base).

Crediti: 3C

Quindi, come visto in precedenza, sembra che il nuovo arrivato avrà dalla sua dimensioni maggiori ed una batteria più capiente rispetto alla versione standard. L’evento di lancio è atteso per marzo, ma da parte dell’azienda tutto tace. Oltre al dispositivo Max ci sarà anche vivo X300 Ultra, il Camera Phone di punta di questa generazione.

Scheda tecnica presunta