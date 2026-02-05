DJI Osmo Pocket ha un nuovo rivale: vivo prepara la sua camera tascabile

vivo è ormai un nome affermato nel mondo della fotografia mobile di alta gamma, ma i suoi piani per il futuro sembrano andare ben oltre gli smartphone. Stando alle ultime indiscrezioni, l’azienda cinese si starebbe preparando a entrare nel mercato delle videocamere compatte con un nuovo gadget pensato appositamente per chi crea contenuti.

Si tratta di una mossa strategica che punta dritta al cuore del segmento vlogging, dove oggi domina quasi incontrastata la serie Osmo Pocket di DJI.

vivo Vlogging Camera: svelati i piani per il nuovo dispositivo compatto

X200 Ultra – Crediti: vivo

L’obiettivo di vivo è chiaro: offrire ai creator uno strumento dedicato, leggero e capace di garantire riprese professionali senza la necessità di portarsi dietro attrezzature pesanti o complessi sistemi di stabilizzazione esterni.

Le voci che circolano già dallo scorso dicembre indicano che questo nuovo dispositivo dovrebbe debuttare ufficialmente entro la fine del 2026. Anche se vivo non ha ancora rilasciato dettagli su specifiche o prezzi, gli addetti ai lavori posizionano già il prodotto come il rivale numero di DJI Osmo Pocket 3 e del futuro Pocket 4.

Parliamo quindi di una camera tascabile che dovrebbe integrare un gimbal meccanico per la stabilizzazione, uno schermo touch per il controllo rapido e la capacità di registrare video ad altissima risoluzione. Se queste previsioni venissero confermate, gli utenti avrebbero una nuova alternativa marchi che oggi controllano il settore, come DJI, GoPro e Insta360.

Inoltre, vista collaborazione tra vivo e Zeiss per gli smartphone della gamma X, c’è chi ipotizza che questa partnership possa essere estesa anche alla nuova videocamera. Nonostante si tratti ancora di speculazioni, l’aggiunta di Zeiss rappresenterebbe un vantaggio enorme, capace di alzare l’asticella della nuova camera.