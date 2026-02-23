vivo V70 FE quasi senza segreti: immagini, specifiche e data leak

Sono passati pochi giorni dal debutto Global dei nuovi modelli della serie V, eppure già si parla di un’aggiunta. vivo V70 FE dovrebbe unirsi alla festa molto presto, entro fine mese: le indiscrezioni sul mid-range continuano con una sfilza di immagini e dettagli sulle specifiche, in attesa di una conferma ufficiale da parte dell’azienda.

Ancora leak su vivo V70 FE: le specifiche sono ormai complete e spunta anche la data d’uscita

Crediti: Passionategkeez (X)

I primi leak hanno offerto una panoramica quasi completa, mentre stavolta non viene lasciato nulla all’immaginazione. Le nuove immagini mostrano i render ufficiosi di vivo V70 FE; c’è perfino uno scatto con la confezione di vendita ed un foglio con tutti i dettagli delle specifiche.

Il medio gamma sarà posizionato un gradino sotto i fratelli vivo V70 e V70 Elite: rispetto a questi avremo un SoC MediaTek e non ci saranno le ottiche Zeiss. Tuttavia il modello FE sembra avere delle buone carte da giocare, a partire dalla fotocamera principale con sensore da 200 MP e stabilizzazione ottica.

Il cuore dell’esperienza sarà il Dimensity 7360 Turbo, alimentato da 7.000 mAh di batteria con ricarica da 90W. Di seguito trovate la scheda tecnica basata sulle indiscrezioni finora: il lancio sarebbe previsto per il 28 febbraio, ma non sappiamo ancora dove.

Intanto vi ricordiamo che vivo V70 è in arrivo anche in Europa: dall’azienda tutto tace ma nel frattempo l’etichetta energetica EU ha svelato il debutto anche alle nostre latitudini.

Scheda tecnica presunta