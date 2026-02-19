vivo V70 e V70 Elite ufficiali: le fotocamere Zeiss conquistano la fascia media

La compagnia cinese ha lanciato a livello internazionale i nuovi vivo V70 e V70 Elite, due smartphone di fascia alta caratterizzati da specifiche solide, un buon comparto fotografico e un’estetica collaudata (ma che non fa una piega). Ecco tutti i dettagli su scheda tecnica, prezzo e uscita, in attesa di saperne di più in merito al debutto alle nostre latitudini.

vivo V70 e V70 Elite ufficiali: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita

Crediti: vivo

Come da tradizione i nuovi smartphone della serie V70 sono ispirati ai telefoni della gamma S, disponibile in Cina – in questo caso a vivo S50. Specifiche e design sono invariate, ma la versione Global è dotata di fotocamere con ottiche Zeiss; inoltre la variante base con Snapdragon 7 Gen 4 non esiste in Cina ed è esclusiva dei mercati internazionali.

Fatte le dovute premesse, ecco tutti i dettagli dei nuovi dispositivi di fascia medio alta. vivo V70 e V70 Elite condividono uno schermo AMOLED piatto da 6,59″ di diagonale con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e 5.000 nit di luminosità di picco. Rispetto al predecessore viene introdotto un lettore d’impronte ad ultrasuoni, più rapido ed affidabile di quello ottico.

Dotato di dimensioni ridotte, il corpo è classificato IP69 mentre il telaio in alluminio serie 6 contribuisce a rendere l’esperienza premium. La batteria è una capiente unità da 6.500 mAh con ricarica rapida FlashCharge da 90W.

Crediti: vivo

Le caratteristiche comuni ai due telefoni continuano anche sul piano fotografico: c’è un sensore principale LYT-700V da 50 MP con OIS, accompagnato da un ultra-wide da 8 MP e un teleobiettivo periscopico da 50 MP.

A cambiare è invece il chipset: vivo V70 si affida allo Snapdragon 7 Gen 4 mentre il fratello maggiore V70 Elite punta in alto con lo Snapdragon 8s Gen 3. Entrambi sono stati lanciati in India a partire – rispettivamente – da circa 428€ e 483€ al cambio attuale.

Per quanto riguarda il lancio in Italia restiamo in attesa di novità: delle precedenti generazioni sono arrivati vivo V50 e V60 Lite 5G, quindi è molto probabile che ci sarà spazio anche per un modello della nuova famiglia V70. È stato confermato che vivo V70 arriverà in Europa, ma per ora non ci sono ancora dettagli precisi per il nostro paese.

vivo V70 e V70 Elite – Scheda tecnica