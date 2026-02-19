vivo V70 e V70 Elite ufficiali: le fotocamere Zeiss conquistano la fascia media

La compagnia cinese ha lanciato a livello internazionale i nuovi vivo V70 e V70 Elite, due smartphone di fascia alta caratterizzati da specifiche solide, un buon comparto fotografico e un’estetica collaudata (ma che non fa una piega). Ecco tutti i dettagli su scheda tecnica, prezzo e uscita, in attesa di saperne di più in merito al debutto alle nostre latitudini.
vivo V70 e V70 Elite ufficiali: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita
Come da tradizione i nuovi smartphone della serie V70 sono ispirati ai telefoni della gamma S, disponibile in Cina – in questo caso a vivo S50. Specifiche e design sono invariate, ma la versione Global è dotata di fotocamere con ottiche Zeiss; inoltre la variante base con Snapdragon 7 Gen 4 non esiste in Cina ed è esclusiva dei mercati internazionali.
Fatte le dovute premesse, ecco tutti i dettagli dei nuovi dispositivi di fascia medio alta. vivo V70 e V70 Elite condividono uno schermo AMOLED piatto da 6,59″ di diagonale con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e 5.000 nit di luminosità di picco. Rispetto al predecessore viene introdotto un lettore d’impronte ad ultrasuoni, più rapido ed affidabile di quello ottico.
Dotato di dimensioni ridotte, il corpo è classificato IP69 mentre il telaio in alluminio serie 6 contribuisce a rendere l’esperienza premium. La batteria è una capiente unità da 6.500 mAh con ricarica rapida FlashCharge da 90W.
Le caratteristiche comuni ai due telefoni continuano anche sul piano fotografico: c’è un sensore principale LYT-700V da 50 MP con OIS, accompagnato da un ultra-wide da 8 MP e un teleobiettivo periscopico da 50 MP.
A cambiare è invece il chipset: vivo V70 si affida allo Snapdragon 7 Gen 4 mentre il fratello maggiore V70 Elite punta in alto con lo Snapdragon 8s Gen 3. Entrambi sono stati lanciati in India a partire – rispettivamente – da circa 428€ e 483€ al cambio attuale.
Per quanto riguarda il lancio in Italia restiamo in attesa di novità: delle precedenti generazioni sono arrivati vivo V50 e V60 Lite 5G, quindi è molto probabile che ci sarà spazio anche per un modello della nuova famiglia V70. È stato confermato che vivo V70 arriverà in Europa, ma per ora non ci sono ancora dettagli precisi per il nostro paese.
vivo V70 e V70 Elite – Scheda tecnica
- Dimensioni e peso: 157,52 x 74,33 x 7,59 mm, 194 grammi
- Colorazioni: Authentic Black, Canary Yellow, Alpine Gray, Sandalwood Brown
- Certificazione: IP68/IP69
- Display: Flat AMOLED 6,59″ 1.5K+ (2.750 x 1.260 pixel) con refresh rate 120 Hz, colore a 10 bit, luminosità di picco di 5.000 nit
- Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ad ultrasuoni)
- Raffreddamento al liquido con camera di vapore da 4.200 mm2
- SoC:
- V70 – Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, 4 nm TSMC
- CPU octa-core
- 1 x 2,8 GHz – Cortex-A720
- 4 x 2,4 GHz – Cortex-A720
- 3 x 1,84 GHz – Cortex-A520
- GPU: Adreno 722
- V70 Elite – Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, 4 nm TSMC
- CPU octa-core
- 1 x 3 GHz – Cortex-X4
- 4 x 2,8 GHz – Cortex-A720
- 3 x 2 GHz – Cortex-A520
- GPU: Adreno 735
- V70 – Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, 4 nm TSMC
- RAM: 8/12 GB LPDDR5X
- Storage: 256/512 GB UFS 4.1 non espandibile
- Batteria: 6.500 mAh
- Ricarica: 90W
- Fotocamera: tripla 50 + 8 + 50 MP (f/1.88-2.2-2.65) con LYT-700V, OIS, ultra-wide da 110° e teleobiettivo periscopico con OIS | Ottiche Zeiss
- Selfie camera: 50 MP (f/2.0) FOV 92°, Zeiss
- Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, speaker stereo, USB-C 2.0, sensore IR
- Sistema operativo: Android 16 con OriginOS 6 (con 4 anni di aggiornamenti Android e 6 anni di patch di sicurezza)