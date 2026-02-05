vivo V70 e V70 Elite: la nuova generazione Global ha una data di presentazione

La compagnia cinese ha confermato ufficialmente il lancio Global di vivo V70 e V70 Elite. La data di presentazione è fissata per il 19 febbraio, ma al momento il debutto sembra essere limitato al solo mercato indiano. I nuovi modelli della famiglia V arriveranno anche in Italia?

vivo V70 e V70 Elite hanno una data ufficiale: a quando il debutto in Italia?

Crediti: vivo

La risposta a questa domanda è incerta, ma ci sono buone probabilità: di recente vivo V70 ha ricevuto l’etichetta energetica EU, un’anticipazione che non lascia spazio ai dubbi. Almeno il modello standard sarà annunciato in Europa, mentre per ora la versione Elite non compare nel database EPREL.

Chiaramente la presentazione in Europa non significa automaticamente che arriverà in Italia, comunque è un’ipotesi verosimile – anche se l’ultima parola spetta sempre all’azienda.

Nel frattempo sono emersi numerosi dettagli: entrambi gli smartphone hanno uno schermo da 6,59″, processori Qualcomm, 6.500 mAh di batteria e ottiche Zeiss. A cambiare saranno unicamente le colorazioni e il SoC: vivo V70 farà affidamento sullo Snapdragon 7 Gen 4 mentre V70 Elite salirà di livello con lo Snapdragon 8s Gen 3.

Scheda tecnica presunta