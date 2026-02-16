vivo V60 Lite 4G di nuovo ufficiale: è il primo con questo chipset Snapdragon

Sono passati parecchi mesi dal debutto di vivo V60 Lite 4G (il lancio della serie V70 è dietro l’angolo) ma l’azienda cinese ha deciso di fare il bis con una nuova versione. Il budget phone torna sotto i riflettori con un unico cambiamento: si tratta del primo telefono equipaggiato con lo Snapdragon 6s 4G Gen 2.

vivo V60 Lite 4G ritorna sul mercato ma con un chipset differente: caratteristiche, prezzo e uscita

Crediti: vivo

Il chipset è stato annunciato a dicembre con caratteristiche modeste e la sola connettività LTE: realizzato a 6 nm da TSMC, è dotato di un’architettura octa-core con una frequenza massima di 2,9 GHz (ma utilizza i vecchi core A73 e A53).

Per quanto riguarda vivo V60 Lite, la versione 5G è stata lanciata in Italia lo scorso ottobre; esiste anche un modello 4G con Snapdragon 685 ma non è mai arrivato alle nostre latitudini. Proprio quest’ultimo è l’oggetto della revisione del brand cinese, che vede il nuovo SoC a bordo.

Il resto delle specifiche resta invariato: il display è un’unità AMOLEd da 6,77″ di diagonale a 120 Hz, c’è un lettore d’impronte digitali sotto lo schermo, una fotocamera Sony da 50 MP e una capiente batteria da 6.500 mAh, con ricarica rapida da 90W.

Al momento questa variante è stata lanciata solo a Panama e non ci sono ancora dettagli sul prezzo.

vivo V60 Lite 4G (2026) – Scheda tecnica