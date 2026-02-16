vivo V60 Lite 4G di nuovo ufficiale: è il primo con questo chipset Snapdragon

Sono passati parecchi mesi dal debutto di vivo V60 Lite 4G (il lancio della serie V70 è dietro l’angolo) ma l’azienda cinese ha deciso di fare il bis con una nuova versione. Il budget phone torna sotto i riflettori con un unico cambiamento: si tratta del primo telefono equipaggiato con lo Snapdragon 6s 4G Gen 2.
vivo V60 Lite 4G ritorna sul mercato ma con un chipset differente: caratteristiche, prezzo e uscita
Il chipset è stato annunciato a dicembre con caratteristiche modeste e la sola connettività LTE: realizzato a 6 nm da TSMC, è dotato di un’architettura octa-core con una frequenza massima di 2,9 GHz (ma utilizza i vecchi core A73 e A53).
Per quanto riguarda vivo V60 Lite, la versione 5G è stata lanciata in Italia lo scorso ottobre; esiste anche un modello 4G con Snapdragon 685 ma non è mai arrivato alle nostre latitudini. Proprio quest’ultimo è l’oggetto della revisione del brand cinese, che vede il nuovo SoC a bordo.
Il resto delle specifiche resta invariato: il display è un’unità AMOLEd da 6,77″ di diagonale a 120 Hz, c’è un lettore d’impronte digitali sotto lo schermo, una fotocamera Sony da 50 MP e una capiente batteria da 6.500 mAh, con ricarica rapida da 90W.
Al momento questa variante è stata lanciata solo a Panama e non ci sono ancora dettagli sul prezzo.
vivo V60 Lite 4G (2026) – Scheda tecnica
- Dimensioni e peso: 163,77 × 76,28 × 7,59 mm, 194 grammi
- Colorazioni: Elegant Black, Titanium Blue
- Certificazione: IP65
- Display: Flat AMOLED BOE Q10+ 6,77″ Full HD+ (2.392 × 1.080 pixel) con 387 PPI, refresh rate 120 Hz, colore a 10 bit, 1.500 nit luminosità di picco
- Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)
- Raffreddamento passivo
- SoC: Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2, 6 nm TSMC
- CPU octa-core
- 4 x 2,9 GHz – Cortex-A73
- 4 x 1,9 GHz – Cortex-A53
- GPU: Adreno 610
- RAM: 8 GB LPDDR4X
- Storage: 256 GB UFS 2.2 non espandibile
- Batteria: 6.500 mAh
- Ricarica: 90W
- Fotocamera: doppia con 50 + 8 MP (f/1.79-2.2) con IMX882 e ultra-wide 120°, flash LED AI Aura Light
- Selfie camera: 32 MP (f/2.45)
- Connettività e altro: Dual SIM 4G, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth, NO NFC, GPS, speaker stereo, USB-C
- Sistema operativo: Android 15 con Funtouch OS 15