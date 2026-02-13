Poco più di 7mm ma 8000mAh di batteria, ecco Tecno Pova Curve 2

Il mercato degli smartphone ci ha abituati a un compromesso storico: chi cerca un’autonomia estrema deve spesso accettare dispositivi ingombranti e pesanti.

Tecno sembra voler sfidare questa consuetudine con il lancio del nuovo Pova Curve 2, un terminale che fa della densità energetica il suo punto di forza principale, riuscendo a integrare una batteria da ben 8.000 mAh in uno chassis dallo spessore di appena 7,42 millimetri.

Tecno Pova Curve 2 è ufficiale: sottile ma con una batteria enorme

Crediti: Tecno

L’aspetto estetico del Pova Curve 2 è stato rivisto rispetto alla generazione precedente, puntando su linee più moderne e una costruzione curata. Il fronte è dominato da un pannello AMOLED curvo da 6,78 pollici, caratterizzato da una risoluzione 1.5K e una frequenza di aggiornamento che raggiunge i 144 Hz.

I dati tecnici del display sono notevoli per la fascia di prezzo, con una luminosità di picco dichiarata di 4.500 nit, protetto da vetro Corning Gorilla Glass 7i.

Nonostante l’enorme capacità della batteria, il peso si ferma a 195 grammi, un valore contenuto se rapportato all’autonomia promessa. La costruzione include la certificazione IP64 per la resistenza a polvere e schizzi, oltre a una certificazione SGS per la resistenza alle cadute, suggerendo una certa attenzione alla durabilità quotidiana.

Crediti: Tecno

Una batteria gigantesca ma passi indietro sull’hardware

Sotto la scocca, il dispositivo è mosso dal processore MediaTek Dimensity 7100. Si tratta di una scelta che segna un piccolo passo indietro rispetto al modello precedente, equipaggiato con un Dimensity 7300 Ultimate. Il chip è supportato da 8 GB di RAM LPDDR5X e fino a 256 GB di memoria interna UFS 2.2.

Il vero protagonista della scheda tecnica rimane tuttavia il modulo batteria da 8.000 mAh. Sebbene la capacità sia da primato per un telefono di questo spessore, la potenza di ricarica si attesta a 45 W; un valore adeguato, ma che richiederà tempi un po’ più lunghi per riempire una cella di tali dimensioni.

Il comparto software vede la presenza di Android 16 personalizzato con interfaccia HiOS 16. L’azienda ha garantito il supporto per due aggiornamenti principali del sistema operativo.

Fotocamera, connettività e prezzi

Il comparto fotografico posteriore è essenziale, composto da un sensore principale da 50 MP affiancato da un sensore di profondità da 2 MP, mentre la fotocamera frontale da 13 MP è inserita in un foro nel display.

Sul fronte della connettività, Tecno ha integrato chip dedicati (G1 e SE1) per migliorare la ricezione del segnale e del Wi-Fi. Completano la dotazione il supporto Dual SIM, Bluetooth 5.4, LED a infrarossi e un singolo speaker che incredibilmente vanta la certtificazione Dolby Atmos.

Crediti: Tecno Crediti: Tecno Crediti: Tecno

Il Tecno Pova Curve 2 non sarà disponibile da noi, verrà venduto in India dal 20 febbraio nelle colorazioni Mystic Purple, Melting Silver e Storm Titanium.

I prezzi al cambio attuale si attestano intorno ai 310 euro per la variante 8/128 GB e circa 330 euro per il modello da 8/256 GB.