SwitchBot AI Hub: la tua casa diventa davvero intelligente (e ti risponde su WhatsApp)

Quando si parla di casa intelligente spesso vengono in mente dispositivi e sensori che si limitano a eseguire comandi o inviare notifiche. Tuttavia le cose stanno per cambiare con SwitchBot AI Hub: non si parla più solo di dispositivi connessi, ma di un vero agente domestico capace di ragionare.

La grande novità è l’integrazione di OpenClaw, un sistema che permette di gestire tutta l’abitazione parlando direttamente con un bot sulle app che usiamo ogni giorno, come WhatsApp o iMessage. Invece di navigare tra mille menu, ora basta mandare un messaggio per sapere cosa succede tra le mura di casa, con la sicurezza che tutto l’hardware lavori in locale, proteggendo la nostra privacy.

SwitchBot AI Hub con OpenClaw in Italia: è il nuovo alleato per la tua casa veramente smart

Il vero punto di forza di SwitchBot AI Hub è la sua capacità di eseguire OpenClaw direttamente sull’hardware locale, senza dover dipendere da server cloud o PC esterni. Ciò garantisce una privacy superiore, poiché i dati personali vengono elaborati in un ambiente isolato e protetto, riducendo al contempo i tempi di risposta del sistema.

A partire dalla fine di febbraio 2026, chiunque possieda SwitchBot AI Hub potrà configurare OpenClaw e iniziare a interagire con la propria casa attraverso oltre cinquanta app di messaggistica, inclusi WhatsApp, Discord e iMessage. Non si tratta solo di accendere le luci: il sistema può dialogare con piattaforme diverse come Apple Home, Google Home o Home Assistant, per un controllo completo.

Il cuore pulsante di AI Hub è rappresentato dal modello Vision-Language Model (VLM): l’hub è in grado di vedere e interpretare ciò che accade in tempo reale attraverso le telecamere collegate. Se avete una telecamera SwitchBot Pan/Tilt Cam 2K/3K Plus, SwitchBot Smart Video Doorbell o qualsiasi telecamera RTSP di terze parti, l’hub può analizzare i video per creare riassunti quotidiani, permettervi di cercare un evento specifico scrivendo una domanda (ad esempio “Cosa ha fatto il cane oggi pomeriggio?”) o inviarvi un report sulla sicurezza.

Non riceverete più solo un avviso di movimento generico, ma un’analisi accurata di quello che sta succedendo. Inoltre, il sistema integra un NVR locale con Frigate, che supporta fino a otto telecamere contemporaneamente con riconoscimento facciale integrato e la possibilità di espandere l’archiviazione locale fino a ben 16 TB.

L’aspetto più utile nel quotidiano è però la proattività: AI Hub non aspetta solo gli ordini, ma impara dalle abitudini dell’utente. Grazie alla combinazione con OpenClaw, il sistema è in grado di apprendere i comportamenti e le abitudini passate dell’utente per suggerire azioni tempestive. Ad esempio, se il videocitofono intelligente rileva una persona alla porta, l’hub può inviare l’immagine direttamente nella chat preferita dell’utente, permettendogli di decidere istantaneamente se sbloccare la serratura da remoto.

Dal punto di vista della connettività, il dispositivo supporta lo standard Matter, può connettere oltre 100 dispositivi SwitchBot e offre una copertura Bluetooth estesa per garantire che ogni comando arrivi a destinazione senza ritardi.

Con un prezzo di 259,99€, SwitchBot AI Hub con OpenClaw si propone rivoluzionare l’esperienza di una casa smart come un centro di comando veramente intelligente e proattivo. La possibilità di gestire tutto via chat e di avere un sistema che vede e capisce l’ambiente domestico semplifica enormemente la vita, soprattutto per chi non ha voglia di smanettare con app complicate.

Il dispositivo è già acquistabile tramite lo store ufficiale SwitchBot mentre il supporto a OpenClaw arriverà con un aggiornamento previsto dal mese di febbraio: il rilascio per tutti sarà completato entro la fine di marzo.

