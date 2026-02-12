Spotify si prepara a cambiare completamente look su Wear OS

L’evoluzione della piattaforma di streaming musicale più celebre al mondo, Spotify, non sembra conoscere sosta. Dopo aver introdotto recentemente funzionalità mirate ad arricchire l’esperienza utente su smartphone, come Page Match e About the Song, Spotify sta volgendo lo sguardo verso il settore dei dispositivi indossabili.

Le ultime indiscrezioni suggeriscono che l’azienda svedese sia al lavoro per rinnovare profondamente l’interfaccia grafica dedicata agli smartwatch basati su Wear OS, puntando su un’estetica più pulita e un’interazione più immediata.

Spotify su Wear OS, un approccio minimalista e immersivo

Crediti: Canva

La novità è emersa grazie alla segnalazione di un utente che, dopo aver installato la versione 9.1.20.1442 dell’applicazione sul proprio smartphone, ha notato un cambiamento radicale sul proprio Galaxy Watch 7 aggiornato con One UI 8 Watch. La nuova schermata “Now Playing” (In Riproduzione) si distacca nettamente dal design a cui gli utenti sono stati abituati negli ultimi anni.

L’elemento che colpisce immediatamente è la rimozione quasi totale dei pulsanti virtuali dalla schermata principale. Al posto della classica pulsantiera per il controllo della riproduzione, l’interfaccia lascia tutto lo spazio disponibile alla copertina dell’album o del brano, che occupa l’intero quadrante dello smartwatch.

Questo design “a tutto schermo” offre un impatto visivo notevole, valorizzando l’aspetto grafico dell’opera musicale e riducendo al minimo le distrazioni, rendendo l’orologio un vero e proprio specchio dell’estetica dell’artista che si sta ascoltando.

La navigazione gestuale al centro dell’esperienza

La scomparsa dei tasti visibili non comporta, tuttavia, una perdita di funzionalità, ma suggerisce piuttosto un diverso metodo di interazione con il dispositivo. In questa nuova configurazione, il controllo della musica viene affidato interamente alle gesture, sfruttando la sensibilità al tocco dello schermo.

Secondo quanto emerso dalla prova, il funzionamento è estremamente intuitivo: un singolo tocco in qualsiasi punto del display permette di mettere in pausa o riprendere la riproduzione del brano. Per la navigazione tra le tracce, invece, il sistema prevede l’utilizzo del doppio tocco: eseguendolo sulla parte destra dello schermo si passa al brano successivo, mentre un doppio tocco sulla sinistra permette di tornare alla traccia precedente.

Questa scelta potrebbe rivelarsi vincente per l’utilizzo in mobilità o durante l’attività sportiva, situazioni in cui centrare piccoli pulsanti su un display da pochi pollici può risultare scomodo.

Convivenza tra nuovo e classico

Nonostante l’evidente spinta verso il minimalismo, Spotify non sembra intenzionata a eliminare definitivamente i controlli tradizionali. La nuova interfaccia gestuale, infatti, non sostituisce quella classica ma vi si affianca.

Gli utenti che preferiscono avere sotto mano la barra di avanzamento, i pulsanti per la riproduzione casuale o la ripetizione, possono ancora accedere alla schermata standard effettuando un semplice scorrimento verso l’alto (swipe up) partendo dalla copertina dell’album.

In questo modo, l’azienda offre una soluzione ibrida che accontenta sia chi cerca l’immediatezza visiva, sia chi necessita di una gestione più granulare della propria libreria musicale.

Disponibilità e fase di test

Al momento, questa riprogettazione sembra essere oggetto di un test limitato lato server. Nonostante l’aggiornamento dell’applicazione alla versione indicata, non tutti i dispositivi Wear OS mostrano la nuova interfaccia, segno che l’attivazione avviene in maniera selettiva da parte degli sviluppatori per raccogliere feedback e correggere eventuali imperfezioni prima del rilascio globale.

Non resta che attendere comunicazioni ufficiali da parte dell’azienda per capire quando questa nuova veste grafica raggiungerà i polsi di tutti gli abbonati, portando un tocco di modernità e freschezza all’ascolto musicale in mobilità.