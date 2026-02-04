Fan di Sony? Niente paura, spuntano nuovi Xperia in arrivo in Europa

Tra aziende che chiudono i battenti, altre che rinunciano alla fascia alta e smentite poco convinte su crisi aziendali, il timore diffuso è che il mercato possa presto ridursi a un duopolio dominato esclusivamente da Apple e Samsung.

Tuttavia, in questo scenario incerto, arriva una rassicurazione importante per gli appassionati di tecnologia e per chi cerca alternative valide ai soliti giganti: Sony non ha alcuna intenzione di abbandonare il campo.

Nuovi Sony Xperia certificati, alcuni sono modelli per l’Europa

Nonostante il colosso giapponese stia diversificando le proprie priorità, come dimostrano le recenti partnership nel settore televisivo, l’impegno verso la divisione mobile rimane saldo. Dopo un 2025 turbolento, segnato da vendite non esaltanti e alcune criticità tecniche sui modelli di punta, molti avrebbero scommesso su un passo indietro di Sony.

Al contrario, recenti scoperte confermano che l’azienda è pronta a lanciare la prossima generazione di dispositivi, e le notizie sono particolarmente incoraggianti per il Vecchio Continente.

Le informazioni più recenti provengono dal database IMEI della GSMA, dove sono stati individuati nuovi numeri di modello che non lasciano spazio a dubbi.

Le sigle emerse, identificate dal blog specializzato S-Max, fanno riferimento a due distinti dispositivi: il top di gamma Xperia 1 VIII e il modello di fascia media Xperia 10 VIII.

Buone notizie per i consumatori europei, meno per gli americani

Analizzando i codici, si scopre un dettaglio fondamentale per noi consumatori italiani ed europei. Le varianti identificate presentano suffissi numerici che, secondo la classificazione abituale di Sony, indicano inequivocabilmente la destinazione geografica. La presenza del codice finale “54” certifica l’arrivo di questi smartphone in Europa, smentendo i timori di un ritiro dal nostro mercato.

Se da un lato l’Europa può sorridere, lo stesso non si può dire per gli Stati Uniti. Dall’analisi dei dati non emergono tracce di varianti destinate al mercato americano, confermando una tendenza iniziata già nel 2023 con la mancata distribuzione di alcuni flagship oltreoceano.

Tuttavia, dal nostro punto di vista, questa strategia selettiva non fa che rafforzare la posizione del mercato europeo come uno dei territori chiave per la sopravvivenza del brand nipponico nel settore mobile.

Sul fronte tecnico, le aspettative sono alte. Il nuovo Xperia 1 VIII dovrebbe montare il potente processore Snapdragon 8 Elite Gen 5, allineandosi così ai principali concorrenti del 2026 come il Samsung Galaxy S26 Ultra. Anche per la fascia media, rappresentata dall’Xperia 10 VIII, si prevede un aggiornamento della piattaforma hardware con la serie Snapdragon 6, garantendo continuità e prestazioni solide.

La persistenza di Sony è una boccata d’ossigeno per la diversità del panorama Android. In un momento in cui la scelta per i consumatori rischia di assottigliarsi drasticamente, sapere che un attore storico continua a investire e a proporre i suoi iconici dispositivi in Europa è una notizia che va accolta con entusiasmo.

Nonostante le difficoltà del passato recente, il brand sembra determinato a voltare pagina e a riconquistare la fiducia degli utenti con hardware aggiornato e una distribuzione mirata che, fortunatamente, ci vede ancora protagonisti.