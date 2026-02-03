I nuovi auricolari top di gamma di Sony si mostrano in questi render

L’attenzione degli appassionati di auricolari wireless è stata recentemente catturata dall’annuncio delle particolari LinkBuds Clip, ma per molti utenti fedeli al marchio nipponico l’attesa è tutta rivolta verso la prossima generazione della celebre serie WF-1000X.
Dopo mesi di speculazioni, una nuova fuga di notizie sembra finalmente offrire uno sguardo concreto su quelli che saranno i Sony WF-1000XM6, svelandone design e possibili strategie di prezzo.
Sony WF-1000XM6: saranno facilmente riconoscibili, ecco le prime immagini
Le informazioni provengono da un listino apparso, e successivamente rimosso, sul portale di un rivenditore thailandese. Le immagini trapelate suggeriscono diverse modifiche rispetto al passato per quanto concerne le finiture. I nuovi auricolari sembrano abbandonare qualsiasi elemento lucido per abbracciare un’estetica completamente opaca.
Anche la forma degli auricolari stessi appare rivisitata: il corpo del dispositivo sembra essere più largo rispetto al modello precedente, una scelta che potrebbe essere dettata dalla necessità di ospitare una componentistica interna più avanzata.
L’aggiornamento coinvolge anche la custodia di ricarica. Il case si presenta con un design che ricorda un prisma rettangolare dagli angoli smussati, anch’esso caratterizzato dalla medesima finitura opaca degli auricolari. Le colorazioni previste, almeno in questa fase iniziale, sembrano confermare i classici intramontabili del brand: nero e argento.
Più microfoni per un migliore ANC
L’analisi dei render permette di scorgere alcuni dettagli rilevanti. Sul corpo degli auricolari è visibile una seconda griglia, un indizio che lascia presupporre l’integrazione di un microfono esterno aggiuntivo. I WF-1000XM6 potrebbero quindi vantare una configurazione a quattro microfoni per singolo auricolare: tre esterni e uno interno.
Rispetto agli attuali XM5, che si fermano a tre microfoni per lato, questo aggiornamento hardware potrebbe tradursi in un sostanziale miglioramento delle prestazioni. L’obiettivo è probabilmente quello di perfezionare ulteriormente la cancellazione attiva del rumore, da sempre fiore all’occhiello della serie, e garantire una qualità delle chiamate vocali superiore.
Nonostante le novità, Sony sembra voler mantenere alcuni standard consolidati, come la certificazione IPX4 per la resistenza agli schizzi d’acqua e l’utilizzo dei gommini in memory foam, molto apprezzati per il loro isolamento passivo.
Sony alza i prezzi?
Il leak proveniente dalla Thailandia offre indicazioni preziose anche sul fronte economico. Il listino riportava un prezzo consigliato al pubblico di 11.990 THB. Effettuando una conversione puramente indicativa, ci si attesta intorno ai 322 euro.
È interessante notare come questa cifra, sebbene soggetta a variazioni dovute alle tasse e ai mercati locali, suggerisca un potenziale aumento rispetto al prezzo di lancio della generazione precedente, che nel 2023 debuttò a cifre leggermente inferiori.
Sebbene Sony non abbia ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali né confermato le specifiche tecniche, la comparsa di questi dettagli presso la grande distribuzione lascia intendere che il debutto ufficiale dei WF-1000XM6 potrebbe essere ormai imminente.