Stai per comprare dei nuovi auricolari? Aspetta, Sony ha pronto qualcosa che vorresti volere

Febbraio si sta configurando come un periodo particolarmente denso per gli appassionati di tecnologia, segnato da un calendario di lanci che lascia poco spazio al respiro.

Dopo l’annuncio di Google relativo al Pixel 10a e le insistenti indiscrezioni che circondano i debutti imminenti di iPhone 17e e della famiglia Galaxy S26, anche Sony ha deciso di reclamare la sua parte di attenzione mediatica.

Questa volta, tuttavia, non si parla di smartphone, ma di un atteso nuovo arrivo nel settore audio portatile che potrebbe far esitare chiunque sia in procinto di acquistare un nuovo paio di cuffie true wireless.

Sony WF-1000XM6, l’azienda conferma la data di lancio

Crediti: Mr_Snail10 / Reddit Crediti: Mr_Snail10 / Reddit Crediti: Mr_Snail10 / Reddit Crediti: Mr_Snail10 / Reddit

Il colosso giapponese ha ufficializzato che il 12 febbraio sarà la data prescelta per la presentazione dei suoi nuovi auricolari. Sebbene l’azienda abbia mantenuto un certo riserbo, evitando di nominare esplicitamente il prodotto nel materiale promozionale, tutti gli indizi puntano in un’unica direzione: l’arrivo delle tanto attese WF-1000XM6.

La conferma arriva tramite un breve e criptico video pubblicato su YouTube, in cui Sony annuncia l’arrivo della “prossima generazione di auricolari“. I frammenti visivi mostrati nel teaser corrispondono in modo inequivocabile alle immagini trapelate nelle scorse settimane, dissipando di fatto ogni dubbio sull’identità del dispositivo.

L’evento è fissato per giovedì prossimo, quando in Italia saranno le ore 17:00, momento in cui verranno tolte i veli sul nuovo modello di auricolari top di gamma.

Un’estetica completamente ripensata

Le informazioni emerse finora suggeriscono che ci troveremo di fronte a una trasformazione sostanziale, specialmente sotto il profilo del design. Le nuove WF-1000XM6 abbandoneranno la forma circolare e compatta che ha caratterizzato il modello precedente, le XM5, in favore di una nuova struttura a “pillola”.

Questo cambiamento non riguarderà solo gli auricolari stessi, ma si estenderà anche alla custodia di ricarica, che presenterà bordi più pronunciati e superfici piatte sia nella parte superiore che in quella inferiore, segnando un deciso distacco dal passato.

Le novità estetiche sembrano essere funzionali anche a un miglioramento delle prestazioni. L’analisi dei render suggerisce la presenza di una griglia aggiuntiva che dovrebbe nascondere un microfono, portando il totale a quattro per singolo auricolare.

Questa scelta lascia presagire un ulteriore affinamento della cancellazione attiva del rumore (ANC) e della modalità trasparenza, aree in cui Sony ha sempre eccelso ma dove la concorrenza si è fatta sempre più agguerrita.

Per quanto riguarda le colorazioni, è probabile che il lancio preveda tre varianti, sebbene al momento solo due siano state anticipate dalle indiscrezioni.

Previsto un posizionamento premium

Un aspetto cruciale di questo lancio sarà il prezzo, che colloca le nuove cuffie in una fascia decisamente premium. Le stime indicano un costo di lancio di circa 299,99 euro per il mercato europeo.

Una cifra importante, che posizionerebbe le WF-1000XM6 su un gradino di prezzo superiore rispetto a concorrenti diretti come le AirPods Pro 3 e le attese Galaxy Buds 4 Pro.

Sony gode di una reputazione inattaccabile nel mondo dell’audio ad alta fedeltà, ma la sfida odierna non si gioca più soltanto sulla purezza del suono o sull’efficacia del silenzio artificiale.

In un mercato dominato da funzionalità avanzate come l’audio spaziale dinamico, la traduzione in tempo reale e i sensori biometrici per il monitoraggio della salute, resta da vedere se l’azienda giapponese avrà in serbo quelle caratteristiche distintive necessarie per giustificare un investimento così elevato e convincere gli utenti a guardare oltre le proposte di Apple e Samsung.