I Sony WF-1000XM6 sono più vicini che mai, ecco come miglioreranno la cancellazione del rumore

L’attesa per i successori di uno dei modelli di auricolari true wireless più apprezzati del mercato sta per terminare. Secondo le indiscrezioni trapelate da una pubblicazione francese, l’annuncio ufficiale dei nuovi Sony WF-1000XM6 è previsto per il 12 febbraio 2026.
Le informazioni emerse suggeriscono un’evoluzione mirata a consolidare la leadership del brand giapponese, in particolare per quanto riguarda la gestione della cancellazione del rumore e la fedeltà sonora.
Sony WF-1000XM6, nuovo chip per la cancellazione del rumore
Al centro dell’architettura dei WF-1000XM6 si troverà il nuovo chipset QN3e, un processore che dovrebbe permettere a Sony un netto passo avanti rispetto alla generazione precedente.
Le specifiche indicano una velocità di elaborazione tre volte superiore rispetto a quella vista sugli XM5, un dato che si traduce direttamente in una capacità di calcolo più raffinata per la cancellazione attiva del rumore (ANC).
Questa potenza aggiuntiva lavorerà in sinergia con un sistema di otto microfoni adattivi, un incremento rispetto ai sei del modello uscente, combinando la tecnologia beamforming con la conduzione ossea.
L’obiettivo è offrire un ANC non solo più efficace, ma anche più intelligente. Si parla infatti dell’introduzione di una funzione denominata Adaptive NC Optimizer, capace di modulare l’intensità della soppressione dei rumori in base all’ambiente circostante.
Il sistema analizza lo scenario in tempo reale, garantendo che l’isolamento sia sempre calibrato sulle necessità del momento, sia che ci si trovi in un ufficio rumoroso o nel traffico cittadino.
Questo salto qualitativo potrebbe posizionare i nuovi auricolari Sony in competizione diretta, se non addirittura superiore, rispetto alle prestazioni degli AirPods Pro 3.
Oltre alla cancellazione attiva, rimangono confermate le modalità di ascolto essenziali: la modalità Suono Ambientale per mantenere il contatto con l’esterno e la modalità standard, priva di elaborazioni.
Raffinatezze acustiche e software evoluto
Le novità non si limitano alla soppressione del rumore, ma investono profondamente anche la riproduzione musicale. Le indiscrezioni menzionano l’adozione di un nuovo driver audio, progettato per offrire una resa sonora più ricca e dettagliata rispetto al Dynamic Driver X da 8,4 mm presente sugli XM5.
A supporto di questa nuova architettura fisica, Sony sembra intenzionata a integrare un convertitore digitale-analogico (DAC) aggiornato e un amplificatore potenziato, elementi fondamentali per gestire con precisione la dinamica del suono.
Sul fronte del software, i WF-1000XM6 potrebbero beneficiare del supporto alla tecnologia DSEE Ultimate, capace di migliorare sia la frequenza di campionamento che la profondità di bit dei file audio compressi, avvicinando la qualità dell’ascolto a quella dell’alta risoluzione originale.
A completare il quadro tecnico, si prevede il supporto allo Spatial Audio con tracciamento della testa, offrendo un’esperienza d’ascolto tridimensionale e immersiva.
Non mancheranno le funzionalità che hanno reso celebre la serie, come il controllo adattivo del suono, la modalità Quick Attention e la funzione Speak to Chat, che mette automaticamente in pausa la musica quando l’utente inizia a parlare.
Connettività, autonomia e prezzi
La scheda tecnica delineata dai leak conferma la presenza del Bluetooth 5.3 con connettività multipoint, permettendo di collegare simultaneamente due dispositivi, e il supporto al codec LDAC per l’audio Hi-Res Wireless.
Tra le novità attese figura anche la compatibilità con LE Audio e Auracast, standard che guardano al futuro della trasmissione audio wireless. Gli utenti potranno inoltre personalizzare l’esperienza sonora attraverso un equalizzatore a 10 bande accessibile tramite l’app dedicata.
Per quanto riguarda l’autonomia, le stime indicano una durata di circa 8 ore con una singola carica, presumibilmente con ANC attivo, estendibili fino a 24 ore grazie alla custodia di ricarica. Quest’ultima supporterà sia la ricarica rapida che quella wireless, mantenendo la praticità d’uso al primo posto.
Il posizionamento di mercato riflette la natura premium del prodotto: il prezzo di listino per gli Stati Uniti sembra fissato a 329,99 dollari, una cifra superiore rispetto ai diretti concorrenti di casa Apple, giustificata da Sony con una dotazione tecnologica di prim’ordine.
Disponibili nelle finiture Nero e Argento, i Sony WF-1000XM6 si preparano a debuttare come un punto di riferimento per chi cerca l’eccellenza nell’ascolto in mobilità.