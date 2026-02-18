Snapchat collabora con il Louvre per dare nuova vita a sei capolavori

A partire da oggi 18 febbraio 2026, le sale del Museo del Louvre ospiteranno una convergenza inedita tra archeologia e tecnologia digitale avanzata.

L’istituzione parigina, in sinergia con l’AR Studio di Parigi di Snap, inaugura The Incredible Unknowns of the Louvre, un’iniziativa che intende trasformare la fruizione del museo attraverso la realtà aumentata.

Dopo il successo della fase sperimentale avviata nel 2023 nelle sale dedicate alle antichità egizie, il progetto si estende ora all’intero museo, integrando l’innovazione tecnologica nei percorsi di visita tradizionali.

L’intento è principalmente educativo, permettendo ai visitatori di riscoprire, tramite la fotocamera del proprio smartphone, dettagli, cromie e forme che il trascorrere dei secoli ha eroso o cancellato.

Come evidenziato da Gautier Verbeke, Director of Audience Development del Louvre, l’istituzione persegue una visione audace che mette in relazione la maestria artigianale di epoche remote con gli usi digitali odierni. La realtà aumentata agisce quindi come uno strumento di mediazione culturale, capace di svelare l’invisibile rispettando l’integrità fisica dell’opera.

Antoine Gilbert, alla guida dell’AR Studio di Parigi, sottolinea come questa tecnologia permetta di restituire gesti, tecniche e colori originali, favorendo una connessione emotiva e intellettuale immediata con il passato.

I segreti svelati delle collezioni

Il percorso espositivo, accessibile gratuitamente scansionando un QR code posto in prossimità delle didascalie, guida il pubblico alla scoperta di sei opere emblematiche, narrate con una profondità finora impossibile ad occhio nudo.

Il viaggio attraverso il tempo inizia con il celebre Codice di Hammurabi: la tecnologia digitale permette di decifrare la stele di basalto nero, rendendo leggibile il testo giuridico babilonese che ha codificato il principio della legge del taglione.

Spostandosi verso l’Egitto, la statuaria riacquista la sua vivacità perduta con il Busto di Akhenaten; la scultura colossale del faraone Amenofi IV abbandona il pallore della pietra nuda per mostrare ai visitatori i pigmenti e le decorazioni che la ornavano in origine nel Tempio di Karnak.

La restituzione cromatica è protagonista anche nell’analisi della Kore di Samos. Questa statua arcaica greca, offerta alla dea Era, viene presentata nella sua veste policroma di 2.500 anni fa, sfatando il mito del marmo bianco come standard dell’arte classica.

L’esperienza si fa poi dinamica con le Figurine Rustiche di Bernard Palissy, ceramista rinascimentale noto per il suo naturalismo. Grazie all’intervento digitale, la fauna rappresentata sul bacile in terracotta si anima: serpenti, rane e lucertole prendono letteralmente vita sotto lo sguardo dello spettatore, enfatizzando la maestria tecnica dell’artista.

Non mancano incursioni nella pittura e nella storia politica. Il ritratto di Anna di Clèves, opera di Hans Holbein il Giovane, diventa una mappa interattiva che svela messaggi celati e dettagli sulla raffinata tecnica pittorica dell’artista tedesco.

Infine, nella Cour Puget, i visitatori possono osservare i Quattro Prigionieri di Martin Desjardins nel loro contesto originario. Queste figure bronzee, che un tempo adornavano il piedistallo della statua di Luigi XIV in Place des Victoires, vengono ricollocate virtualmente nella loro posizione storica, raccontando la loro sopravvivenza alla furia iconoclasta della Rivoluzione francese che fuse l’effigie del Re Sole.

Oltre le mura del museo

L’iniziativa travalica i confini fisici del palazzo parigino. L’AR Studio e il Louvre hanno concepito un’estensione dell’esperienza fruibile globalmente attraverso l’applicazione Snapchat.

Utilizzando specifiche Lenti o scansionando i banner promozionali, gli utenti di tutto il mondo possono interagire con riproduzioni tridimensionali delle opere.

Questa modalità remota è strutturata come un percorso ludico che non solo mostra i capolavori in 3D, ma educa l’utente sulla loro collocazione all’interno dei dipartimenti museali, fungendo da invito virtuale a esplorare uno dei patrimoni artistici più importanti al mondo.