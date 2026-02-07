Smartwatch che misurano la glicemia? Truffa con sensori fantasma e dati falsi

Comprare uno smartwatch per tenere sotto controllo la salute è un’abitudine comune, ma se le promesse riguardano funzioni mediche come la misurazione della glicemia senza aghi, il rischio truffa è altissimo.

Un report dell’Agenzia federale delle reti in Germania ha sollevato un polverone: dai controlli effettuati nel 2025 è emersa una quantità enorme di dispositivi elettronici venduti in Europa che non rispetta i requisiti minimi di sicurezza. La cosa più grave? Molti di questi mentono sulle loro capacità in ambito “medico”, con un rischio elevato per gli utenti.

Smartwatch e glicemia: il pericolo dei sensori fantasma nei nuovi test europei

Crediti: Canva

L’indagine tedesca ha preso in esame circa 7,7 milioni di prodotti elettronici, trovando irregolarità in una fetta enorme del mercato. Nei negozi fisici, ben il 58% dei modelli di dispositivi controllati è stato bocciato perché non conforme alle norme, un dato che riguarda circa 1,9 milioni di unità.

Molti problemi sono formali, come la mancanza del marchio CE o delle istruzioni nella lingua locale, ma la parte più inquietante riguarda gli smartwatch che simulano il monitoraggio dei livelli di zucchero nel sangue.

Questi gadget, spesso venduti online a prezzi stracciati, dichiarano di misurare la glicemia usando sensori che tecnicamente non hanno nulla a che fare con questa funzione, oppure mostrano valori puramente casuali basati su stime statistiche, spacciandoli per dati reali e affidabili.

Il pericolo è strettamente medico: al momento non esiste alcuno smartwatch in grado di misurare correttamente il glucosio in modo autonomo e non invasivo.

Per farlo serve un test del sangue o un sensore sottocutaneo certificato (CGM). Affidarsi ai dati sballati di un orologio economico può spingere una persona diabetica a decisioni disastrose, come ritardare una dose di insulina o ignorare i sintomi di una crisi glicemica perché lo schermo del dispositivo dice che tutto va bene.

Un test sul modello Kospet iHeal 6, ad esempio, ha mostrato variazioni così pesanti rispetto alla realtà da poter influenzare pericolosamente la gestione dei farmaci.

La portata della frode ha spinto le autorità a un giro di vite senza precedenti. Solo nell’ultimo anno, le dogane hanno bloccato alla frontiera oltre 359.000 dispositivi sospetti, esaminando migliaia di spedizioni dirette al mercato europeo. Parallelamente, sono stati rimossi dai siti di e-commerce più di 1.200 annunci che riguardavano circa cinque milioni di prodotti potenzialmente pericolosi.

Il messaggio che arriva dai controlli europei è chiaro: se uno smartwatch promette di misurare la glicemia senza aghi ed è venduto a un prezzo irrisorio, quasi certamente sta mentendo. La tecnologia sta facendo passi avanti importanti nel campo della salute, ma non siamo ancora arrivati al punto da poter utilizzare un sensore da polso per sostituire strumenti ed esami medici veri e propri.