Gli smartphone voleranno verso la Luna, via libera della NASA

La NASA ha ufficialmente autorizzato i propri astronauti a portare smartphone personali in orbita, una decisione che segna un netto distacco dalle rigide procedure del passato.

Questa novità debutterà con due missioni imminenti di alto profilo: la Crew-12, il cui lancio verso la Stazione Spaziale Internazionale è previsto per la prossima settimana, e l’attesissima Artemis II.

Quest’ultima, che riporterà l’essere umano nell’orbita lunare per la prima volta dagli anni Sessanta, ha subito un leggero slittamento ed è ora programmata per il mese di marzo.

Pronti a vedere i selfie degli astronauti dall’orbita lunare?

Fino a questo momento, la cattura di immagini nello spazio era affidata quasi esclusivamente a strumenti istituzionali robusti ma poco pratici per l’immediatezza dei social media, come le reflex Nikon DSLR o le action cam GoPro, spesso tecnologicamente indietro di un decennio rispetto al mercato consumer.

L’introduzione degli ultimi modelli di iPhone e dispositivi Android promette di trasformare radicalmente il modo in cui viviamo le missioni spaziali da terra.

L’Amministratore della NASA Jared Isaacman ha sottolineato l’importanza di questa apertura attraverso un post sulla piattaforma X, spiegando che l’intento è fornire agli equipaggi gli strumenti necessari per catturare momenti speciali per le loro famiglie e condividere immagini e video capaci di ispirare il mondo intero.

La possibilità di estrarre rapidamente un telefono dalla tasca permetterà una spontaneità inedita: potremmo presto assistere a video social girati in assenza di gravità o a selfie ultra-grandangolari con la Terra o la Luna sullo sfondo, rendendo l’esplorazione spaziale più vicina e tangibile per il pubblico globale.

Una burocrazia più snella

L’approvazione di dispositivi elettronici di consumo per il volo spaziale non è un processo banale. Ogni singolo oggetto a bordo deve superare test rigorosi per garantire che non interferisca con i sistemi vitali della navicella o costituisca un pericolo per l’equipaggio.

Tuttavia, la rapidità con cui questa modifica al regolamento è stata approvata segnala un’evoluzione interna all’agenzia spaziale.

Isaacman ha evidenziato come l’agenzia abbia sfidato processi consolidati da tempo per qualificare hardware moderno con tempistiche accelerate.

Questa “urgenza operativa“, come l’ha definita l’amministratore, non servirà solo per scattare foto migliori, ma sarà preziosa mentre la NASA persegue obiettivi scientifici e di ricerca di alto valore sia in orbita che sulla superficie lunare.

Sebbene non sia la prima volta in assoluto che uno smartphone raggiunge lo spazio, SpaceX aveva già concesso questa libertà durante le sue missioni private, è la prima volta che gli astronauti governativi della NASA godono di tale autonomia.

Questo passo avvicina ulteriormente l’esperienza umana nello spazio alla quotidianità terrestre, promettendo di rendere i prossimi viaggi verso la Luna le spedizioni più documentate e condivise della storia.