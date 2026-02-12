Cambio di marcia per pieghevoli a libro, venderanno più dei loro fratelli compatti nel 2026

Secondo le più recenti proiezioni elaborate da Counterpoint Research, il 2026 sarà l’anno in cui gli smartphone pieghevoli con apertura a libro supereranno in modo decisivo i modelli a conchiglia, conquistando la maggioranza delle preferenze dei consumatori e delle strategie aziendali.

I foldable a libro supereranno quelli a conchiglia grazie ad Apple?

Crediti: Honor

Storicamente, la competizione tra i due fattori di forma ha visto un sostanziale equilibrio, con una leggera preferenza iniziale per i modelli compatti, più accessibili e familiari per l’utenza generalista.

Tuttavia, i dati indicano che questo bilanciamento si è progressivamente spostato. Se nel 2025 i pieghevoli di grandi dimensioni hanno ottenuto una vittoria minimale, raccogliendo il 52% delle preferenze, le stime per il 2026 prevedono un allungo: si attende che il formato a libro arrivi a rappresentare il 65% delle spedizioni totali del settore.

Questa evoluzione è il risultato di un percorso di crescita costante. Basti pensare che nel 2020 e nel 2021 i grandi schermi pieghevoli occupavano rispettivamente solo il 35% e il 39% del settore.

La parità è stata raggiunta solo negli anni successivi, ma ora il sorpasso appare consolidato, trainato dalla percezione di questi device come strumenti di produttività superiori e oggetti dal valore premium indiscusso.

Dietro questa spinta verso i dispositivi più grandi e costosi non vi è solo il desiderio dei consumatori, ma anche una precisa logica economica dettata dalle condizioni della catena di approvvigionamento. Tarun Pathak, direttore della ricerca presso Counterpoint, evidenzia come la scarsità di memorie stia colpendo principalmente la componentistica destinata agli smartphone di fascia media e bassa.

In questo scenario complesso, i produttori stanno riorientando le proprie priorità verso la redditività piuttosto che sui volumi di vendita puri.

I pieghevoli a libro si inseriscono perfettamente in questa strategia: grazie alle loro specifiche tecniche elevate e alle configurazioni di memoria superiori, permettono di alzare il prezzo medio di vendita (ASP). Le aziende, dunque, incentivano la produzione e la commercializzazione di questi terminali per garantire margini più sani in un momento in cui il mercato di massa soffre di restrizioni sulle forniture.

Il ruolo di Samsung e l’incognita Apple

Un segnale inequivocabile di questa inversione di tendenza arriva da Samsung, leader globale del settore che ha recentemente riconquistato il primato dopo una breve parentesi di dominio Huawei nel 2024.

Nella seconda metà del 2025, il colosso sudcoreano ha registrato un dato molto interessante: le vendite del Galaxy Z Fold 7 hanno superato quelle del più compatto Galaxy Z Flip 7. Questo sorpasso interno al catalogo del principale attore del mercato funge da cartina di tornasole per le abitudini di acquisto globali.

A tutto ciò si aggiunge l’attesa per la possibile mossa di Apple. L’ingresso della casa di Cupertino nel segmento, previsto entro l’anno, potrebbe agire da catalizzatore finale.

Un iPhone Fold con design a libro non farebbe che legittimare ulteriormente questo form factor, accelerandone l’adozione su larga scala e consolidando definitivamente il 2026 come l’anno dei grandi schermi flessibili.

Sebbene si tratti ancora di proiezioni, la direzione intrapresa dall’industria appare ormai tracciata con chiarezza.