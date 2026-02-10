Gli smartphone facilmente riparabili sono un’ottima idea, la crescita di Fairphone ne è la prova

Mentre l’industria tecnologica globale naviga in acque agitate, tra costi di produzione in vertiginosa ascesa e una complessa gestione delle risorse, emerge un segnale in controtendenza che merita attenzione.

Fairphone, l’azienda olandese nota per i suoi dispositivi etici e modulari, ha chiuso l’ultimo trimestre del 2025 con una crescita anno su anno dell’83,7%.

Un dato che suggerisce una trasformazione profonda nelle priorità dei consumatori, sempre più inclini a premiare la longevità rispetto alla pura corsa alle specifiche tecniche.

Fairphone ha vinto la sfida al modello usa e getta?

Crediti: Winfuture

Il settore dell’elettronica di consumo sta affrontando una severa carenza di memorie e componenti, esacerbata dal boom dell’intelligenza artificiale che assorbe enormi risorse hardware. La risposta di molti grandi produttori è stata quella di aumentare i prezzi o, in casi meno trasparenti, ridurre le specifiche tecniche dei dispositivi, offrendo di fatto prodotti meno performanti a costi superiori.

In questo scenario, Fairphone ha consolidato una filosofia diametralmente opposta. L’azienda propone smartphone progettati per durare nel tempo, facilmente riparabili grazie a un design modulare e supportati da aggiornamenti software a lungo termine. La promessa è semplice ma efficace: non è necessario sostituire il telefono ogni uno o due anni.

Questa visione sta convincendo un numero crescente di utenti che non vedono più lo smartphone come un gadget da cambiare spesso, ma come un investimento da tutelare. Come sottolineato dal CFO Oscar Visser, le pressioni sulla catena di approvvigionamento stanno costringendo l’intero mercato a riconsiderare il vecchio modello basato sulla sostituzione frequente, rendendo la riparabilità non solo una scelta etica, ma una necessità economica e pratica.

L’espansione globale e i numeri del successo

I risultati finanziari confermano che la sostenibilità può andare di pari passo con la redditività. L’azienda è sulla buona strada per raggiungere i 500 milioni di dollari di vendite totali, superando la soglia del milione di dispositivi venduti dalla sua fondazione.

Sebbene il marchio abbia le sue radici nei Paesi Bassi, la spinta maggiore arriva da un’adozione internazionale sempre più vasta.

L’Europa rimane il motore principale di questa espansione, con la Francia che ha registrato un incremento sorprendente del 122,3% rispetto all’anno precedente. Seguono i Paesi Bassi con una crescita dell’80,3% e la Germania con il 43,3%, mentre il Regno Unito segna un aumento più contenuto ma significativo del 10,2%.

Tuttavia, un passaggio cruciale per la credibilità del brand è stato il lancio nel mercato statunitense nel corso del 2025. L’ingresso negli USA non ha solo ampliato il bacino di utenza, ma ha conferito a Fairphone una legittimazione globale, dimostrando che il desiderio di dispositivi riparabili non è una prerogativa esclusivamente europea.

Una struttura aziendale in evoluzione

Per sostenere questi ritmi di crescita e prepararsi alle sfide future, Fairphone sta adeguando anche la propria governance interna, allontanandosi definitivamente dalla dimensione di start-up per abbracciare quella di azienda strutturata.

L’ingresso di figure dirigenziali di alto profilo, come Katya Vasylieva nel ruolo di Head of Finance, proveniente dall’esperienza in Adyen, e Anca Prins-Barbulescu come nuova Direttrice dello Strategic Delivery Office, indica la volontà di gestire l’espansione con competenza e visione strategica.

I dati dell’ultimo trimestre smentiscono quindi lo scetticismo di chi riteneva la riparabilità una nicchia per appassionati. I consumatori stanno inviando un messaggio chiaro all’industria: tra un dispositivo “usa e getta” costoso e uno strumento affidabile, riparabile e duraturo, la scelta sta ricadendo sempre più spesso sulla seconda opzione.