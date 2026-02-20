Questo è sicuramente lo smartphone più strano che vedrai oggi

Il mondo degli appassionati di elettronica e microcontrollori riesce costantemente a sorprendere il grande pubblico con creazioni fuori dal comune.

Tra i vari componenti a disposizione dei progettisti indipendenti, la serie ESP32 gode di un fascino particolare, stimolando la nascita di dispositivi inediti.

Ogni settimana emergono nuove idee, spesso accompagnate da guide dettagliate, ma in queste ore un progetto specifico ha catturato l’attenzione generale sulla nota piattaforma Reddit.

Un utente, conosciuto con lo pseudonimo di LuckyBor, ha infatti presentato uno smartphone funzionante interamente basato su uno di questi microcontrollori, scatenando la curiosità di moltissimi esperti e semplici appassionati che ora chiedono a gran voce i dettagli tecnici e il codice sorgente per poter replicare il dispositivo.

Uno smartphone 4G basato su ESP32 è possibile

Osservando le immagini condivise dall’ideatore, appare evidente come non ci si trovi di fronte a un prodotto commerciale, bensì a un vero e proprio esercizio di ingegneria creativa.

Il dispositivo si appoggia a un modulo ESP32 N16R8, affiancato da un modem 4G Simcom, per la precisione il modello A7682E. Questa combinazione hardware permette al terminale di effettuare regolarmente chiamate vocali, mentre il supporto per l’invio e la ricezione di messaggi di testo SMS verrà implementato a breve attraverso un aggiornamento software.

L’equipaggiamento comprende inoltre un comparto fotografico essenziale, rappresentato da un sensore OV2640 da 2 MP, e viene alimentato in toto da una batteria da 3000 mAh.

L’autore stesso ha precisato che si tratta di una prima scheda a circuito stampato prototipale. Per questo motivo, molti elementi sono attualmente assemblati sotto forma di moduli separati e non ancora perfettamente integrati, un dettaglio che non toglie alcun merito alla riuscita tecnica dell’operazione.

L’autore ha spiegato le proprie scelte

Rispondendo alle numerose domande sorte online, LuckyBor ha svelato ulteriori particolarità sul funzionamento del suo apparecchio.

L’utilizzo quotidiano risulta piuttosto immediato: è sufficiente inserire una comune scheda SIM attiva per poter agganciare la rete mobile.

Sul fronte del software, lo sviluppatore ha optato per un approccio pragmatico, sfruttando la libreria grafica LovyanGFX unita a una essenziale interfaccia di comandi AT per gestire le comunicazioni del modem.

Il sistema operativo vero e proprio è stato costruito tramite una versione personalizzata dell’ambiente di sviluppo Arduino. L’autore ha preferito questa strada rispetto all’infrastruttura ufficiale ESP-IDF, giudicata eccessivamente macchinosa per questo specifico scopo.

Molti utenti hanno domandato per quale motivo non sia stato impiegato un Raspberry Pi, un dispositivo storicamente molto gettonato per operazioni di questo tipo.

La risposta è stata chiara ed estremamente tecnica: oltre al puro piacere della sperimentazione personale, l’ideatore ha evidenziato come l’architettura ESP32 garantisca un consumo energetico nettamente inferiore e permetta di evitare del tutto le complessità di gestione legate ai driver e ai device tree tipici degli ambienti Linux.

Verso una distribuzione aperta del progetto

L’entusiasmo generato dalla presentazione di questo telefono ha inevitabilmente portato alla richiesta di condivisione dei file necessari per la replica domestica.

La notizia positiva è che l’intero lavoro non rimarrà un esperimento isolato a uso esclusivo del suo creatore. Lo sviluppatore ha infatti confermato pubblicamente l’intenzione di rilasciare tutto il materiale sotto licenza libera (FOSS) in un prossimo futuro.

Questo significa che, a breve, appassionati di tutto il mondo potranno analizzare il codice, procurarsi l’hardware necessario e cimentarsi nella costruzione del proprio terminale mobile personale, partendo dalle solide fondamenta gettate da questo singolare e affascinante prototipo.