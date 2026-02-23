Volete un ricordo di Sanremo 2026? Visitate l’Atelier delle Emozioni di Fujifilm instax

Dal 24 al 28 febbraio 2026, la città ligure si anima non solo per la celebre rassegna musicale, ma anche grazie all’iniziativa promossa da Fujifilm instax.

Situato in Via Gaudio 58, l’Atelier delle Emozioni accoglie gratuitamente cittadini, appassionati e visitatori in un ambiente dove design, colore e tecnologia si incontrano senza filtri.

L’intento è quello di offrire una prospettiva fisica e autentica del fermento cittadino, trasformando le sensazioni del contesto urbano in memorie istantanee, storie condivise e ricordi da portare con sé.

Fujifilm instax apre le porte del suo Atelier delle Emozioni a Sanremo 2026

Crediti: Fujifilm

Il percorso espositivo è concepito per coinvolgere e sorprendere attivamente il pubblico, seguendo la filosofia del marchio che invita all’azione del donare con il motto “Don’t just take, give.“.

Tra le attrazioni principali spicca lo Studio Sanremo, un set dal forte impatto visivo dove gli ospiti hanno l’opportunità di esibirsi cantando quindici secondi di un brano pop su un palcoscenico digitale arricchito da pareti LED.

Ogni esibizione viene immortalata per conferire alle immagini un’estetica cinematografica grazie a speciali filtri che richiamano diverse epoche, partendo dagli anni trenta fino ad arrivare ai giorni nostri.

Adiacente a questa area si trova la Cascata di Ricordi, un’installazione sospesa composta da fili colorati, fiori, messaggi e fotografie stampate. In questo spazio, i partecipanti sono incoraggiati a compiere un gesto di condivisione spontanea: possono lasciare una propria frase o immagine e prenderne una lasciata da altri, creando così legami inaspettati tra estranei accomunati dalla stessa passione musicale.

L’innovazione tecnologica al servizio dei ricordi

L’evento rappresenta anche l’occasione ideale per presentare due recentissimi prodotti del catalogo, sviluppati appositamente per chi desidera raccontarsi attraverso il linguaggio visivo. I visitatori possono scoprire da vicino la fotocamera digitale istantanea instax mini Evo Cinema e la stampante per smartphone instax mini Link+.

La prima, caratterizzata da un’estetica che omaggia la storica Fujica del 1965, fonde sapientemente le linee rétro e l’innovazione contemporanea.

Questo dispositivo consente, oltre a scattare e stampare, di registrare video e di trasformare un singolo fotogramma in una stampa animata attraverso un codice QR integrato che prende vita sullo schermo dello smartphone. Offre inoltre più di cento combinazioni diverse tra effetti e filtri per personalizzare ogni racconto visivo.

La stampante instax mini Link+, invece, è stata progettata per un utilizzo rapido, intuitivo e fortemente orientato all’aspetto creativo e social. Permette di convertire rapidamente le immagini digitali in fotografie stampate curate nei minimi dettagli, impreziosite da specifiche funzioni dedicate al design e alla personalizzazione dell’immagine.

Ospiti d’eccezione e sorprese dal vivo

Lo spazio espositivo si configura come un punto d’incontro in continua evoluzione per l’intera durata della manifestazione ligure. La kermesse prevede infatti la partecipazione di noti influencer e talent di rilievo, i quali contribuiranno ad animare le varie attività in programma e a dialogare direttamente con i fan presenti.

In aggiunta, grazie alla collaborazione siglata con Sony Music Entertainment Italy, saranno coinvolti gli artisti Maria Antonietta e Colombre.

I due cantautori regaleranno al pubblico una sorpresa esclusiva all’esterno dello spazio espositivo, in una data specifica che sarà svelata prossimamente attraverso i canali social ufficiali del brand.

In questo modo, l’energia, la convivialità e il divertimento si intrecciano con la creatività, affinché le emozioni più belle possano essere vissute, stampate e condivise. Un’iniziativa nata dalla consapevolezza che, secondo l’azienda, le emozioni autentiche meritano di essere ricordate concretamente, e non limitarsi a essere salvate nella memoria di un telefono.