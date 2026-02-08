Regali tech per San Valentino? Su AliExpress partono le offerte fino al -60%

Febbraio quest’anno si preannuncia particolarmente intenso per chi è a caccia di affari online. Tra il 9 e il 23 febbraio 2026, AliExpress lancia una promozione imperdibile dedicata agli utenti in cerca del regalo perfetto per San Valentino. Con sconti che arrivano a toccare il 60%, il risparmio è assicurato anche grazie ai nuovi Coupon e all’extra sconto pagando con PayPal!

San Valentino AliExpress: sconti fino al 60%, nuovi Coupon e massimo risparmio con PayPal

Il cuore della promozione batte forte nel settore dell’elettronica di consumo. Smartphone, smartwatch e accessori tech sono i prodotti più ambiti e, fortunatamente, sono inclusi nella lista degli sconti più pesanti.

Per rendere il prezzo finale ancora più interessante, AliExpress ha messo a disposizione una serie di coupon progressivi che si adattano a ogni tipo di spesa. Se state puntando a piccoli accessori, i codici ITPP02 e ITPP04 vi permettono di risparmiare qualche euro su carrelli minimi. La convenienza però aumenta drasticamente man mano che la spesa sale, utile per chi ha in programma acquisti più consistenti

Coupon “ PPIT02 ” – 2€ di sconto su una spesa minima di 15€

” – 2€ di sconto su una spesa minima di 15€ Coupon “ PP IT 04 ” – 4€ di sconto su una spesa minima di 29€

” – 4€ di sconto su una spesa minima di 29€ Coupon “ PP IT 06 ” – 6€ di sconto su una spesa minima di 49€

” – 6€ di sconto su una spesa minima di 49€ Coupon “ PP IT 10 ” – 10€ di sconto su una spesa minima di 79€

” – 10€ di sconto su una spesa minima di 79€ Coupon “ PP IT 20 ” – 20€ di sconto su una spesa minima di 159€

” – 20€ di sconto su una spesa minima di 159€ Coupon “ PP IT 30 ” – 30€ di sconto su una spesa minima di 249€

” – 30€ di sconto su una spesa minima di 249€ Coupon “ PP IT 45 ” – 45€ di sconto su una spesa minima di 369€

” – 45€ di sconto su una spesa minima di 369€ Coupon “PPIT60” – 60€ di sconto su una spesa minima di 499€

Inoltre segnaliamo anche i nostri codici esclusivi:

Coupon “ GIZDEAL2 ” – 2€ di sconto su una spesa minima di 15€

” – 2€ di sconto su una spesa minima di 15€ Coupon “ GIZDEAL4 ” – 4€ di sconto su una spesa minima di 29€

” – 4€ di sconto su una spesa minima di 29€ Coupon “ GIZDEAL6 ” – 6€ di sconto su una spesa minima di 49€

” – 6€ di sconto su una spesa minima di 49€ Coupon “ GIZDEAL10 ” – 10€ di sconto su una spesa minima di 79€

” – 10€ di sconto su una spesa minima di 79€ Coupon “ GIZDEAL20 ” – 20€ di sconto su una spesa minima di 159€

” – 20€ di sconto su una spesa minima di 159€ Coupon “ GIZDEAL30 ” – 30€ di sconto su una spesa minima di 249€

” – 30€ di sconto su una spesa minima di 249€ Coupon “GIZDEAL45” – 45€ di sconto su una spesa minima di 369€

I coupon sono validi su tutte le categorie, inclusi i telefoni cellulari, che spesso rimangono fuori da certi vantaggi. I codici sono limitati quindi consigliamo di riscattarli tutti al checkout su un prodotto come questo. Una volta riscattati saranno aggiunti all’account fino al termine dell’evento.

Extra sconto con PayPal

Ma il vero trucco per chi vuole massimizzare il risparmio è nella promo con PayPal. Durante tutto il periodo delle offerte di San Valentino, chi sceglie di pagare con PayPal ottiene uno sconto extra immediato: parliamo di 8€ per una spesa di almeno 80€, che raddoppiano a 16€ se il carrello arriva a 160€. L’aspetto fondamentale è che questi bonus sono cumulabili con le altre offerte e con i codici promozionali citati prima!

