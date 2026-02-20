Samsung pensa al futuro, raggiunto importante traguardo nello sviluppo del 6G

Oltre a essere un marchio globale importantissimo nella produzione di smartphone e dispositivi elettronici destinati al grande pubblico, Samsung si distingue storicamente anche come attore di primaria importanza nello sviluppo di infrastrutture e apparati di rete, elementi essenziali per il corretto funzionamento della connettività cellulare.

In questo contesto di continua evoluzione tecnologica, il colosso sudcoreano ha recentemente annunciato un passo in avanti cruciale verso i sistemi di telecomunicazione di domani, completando con pieno successo la verifica di una complessa tecnologia che assumerà un ruolo vitale nell’implementazione pratica dello standard 6G.

L’esigenza di reti sempre più veloci e capienti spinge costantemente la ricerca verso soluzioni inedite, in grado di gestire volumi di traffico dati prima impensabili.

Samsung al lavoro sul 6G: X-MIMO e lo spettro dei 7 GHz

Crediti: Samsung

Il notevole risultato tecnico ottenuto si basa sul sistema denominato X-MIMO, acronimo che sta per eXtreme multiple-input multiple-output. Lavorando sulla banda di frequenza dei 7 GHz, il team di ingegneri è riuscito a toccare velocità di download di picco pari a 3 Gbps.

Questa specifica fascia di frequenza sta emergendo prepotentemente come una delle candidate più forti per le future infrastrutture 6G, poiché offre un equilibrio eccezionale tra la pura capacità di trasmissione e l’ampiezza della copertura radiomobile.

Si colloca infatti esattamente a metà strada tra lo spettro di banda media dei 3,5 GHz, ampiamente impiegato per le attuali reti 5G, e le altissime frequenze tipiche delle onde millimetriche.

Per concretizzare tali prestazioni, i tecnici hanno ingegnerizzato un sistema di antenne ad altissima densità. Tale particolare architettura hardware permette di integrare un numero di elementi radianti quattro volte superiore rispetto alle reti odierne, pur riuscendo al contempo a mantenere dimensioni fisiche e ingombri del tutto paragonabili a quelli degli apparati di precedente generazione.

La sinergia per il collaudo sul campo

Questo enorme progresso scientifico e ingegneristico non è tuttavia frutto di un lavoro isolato in laboratorio. La validazione del sistema X-MIMO è avvenuta grazie a una stretta e proficua cooperazione tecnica con due partner di eccellenza, ovvero Keysight Technologies e KT Corporation.

Le prove sul campo si sono svolte all’interno del campus di ricerca e sviluppo dell’azienda sudcoreana situato a Seul.

Al fine di assicurarsi che i dati raccolti non risultassero limitati a scenari teorici ottimali, la partnership strategica con KT ha consentito di ricreare un vero e proprio ambiente di test wireless all’aperto, replicando nel modo più fedele possibile le condizioni fisiche e le interferenze di una rete cellulare reale.

Durante l’esperimento, i ricercatori hanno potuto misurare puntualmente i tassi di trasferimento dati, trasmettendo simultaneamente otto flussi dalla stazione radio base fino a raggiungere un singolo terminale utente.

L’equipaggiamento utilizzato per questi test includeva un sofisticato prototipo di stazione base 6G dotato di ben 256 porte digitali, affiancato da uno specifico banco di prova per terminali 6G messo a disposizione da Keysight.

Verso le comunicazioni di prossima generazione

L’esito pienamente positivo delle sperimentazioni condotte a Seul delinea uno scenario estremamente promettente per le connessioni del prossimo decennio.

Le infrastrutture che verranno dovranno infatti sostenere servizi sempre più complessi e garantire esperienze utente di livello nettamente superiore a quello odierno.

JinGuk Jeong, vicepresidente esecutivo e responsabile del centro di ricerca sulle comunicazioni avanzate presso Samsung Research, ha confermato pubblicamente l’impegno costante e duraturo della società verso lo studio di tecnologie di rete avanzate.

Il dirigente ha evidenziato in maniera chiara come la forte collaborazione instaurata con gli storici partner abbia permesso di dimostrare concretamente il potenziale per incrementi sostanziali nelle velocità di trasmissione.

L’azienda continua dunque a tracciare la propria rotta per i collegamenti del domani, lavorando assiduamente per fornire la solida base tecnologica indispensabile a supportare la continua espansione della digitalizzazione su scala globale.