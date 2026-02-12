Le RAM LPDDR6X ancora non esistono ma Samsung ne ha già mandate alcune a Qualcomm

Il mondo dei semiconduttori è spesso caratterizzato da una corsa frenetica verso l’innovazione, ma le ultime notizie provenienti dalla Corea del Sud delineano uno scenario quasi paradossale. Samsung Electronics avrebbe già inviato ai propri partner campioni di una tecnologia che, formalmente, non possiede ancora specifiche definitive.

Secondo quanto riportato dalla testata coreana The Bell, il colosso tecnologico ha spedito i primi prototipi di memorie LPDDR6X a Qualcomm, anticipando non solo il lancio commerciale dello standard LPDDR6, ma precedendo persino la finalizzazione tecnica da parte del JEDEC, l’organismo internazionale che definisce gli standard microelettronici.

Samsung anticipa i tempi, memorie LPDDR6X già spedite a Qualcomm

Crediti: Qualcomm

Samsung ha quasi completato lo sviluppo delle memorie LPDDR6 standard, la cui produzione di massa è pianificata per la seconda metà del 2026.

Questa nuova generazione promette di raggiungere velocità iniziali di 10,7 Gbps, garantendo al contempo un miglioramento dell’efficienza energetica del 21% rispetto alle attuali soluzioni LPDDR5. Le varianti future potrebbero addirittura superare la soglia dei 14,4 Gbps.

Tuttavia, la variante LPDDR6X rappresenta un ulteriore passo in avanti, configurandosi come una versione ad alte prestazioni destinata a estendere le capacità delle DRAM mobili.

Il fatto che Samsung stia già distribuendo questi moduli dimostra una confidenza estrema nelle proprie capacità di sviluppo, nonostante le specifiche tecniche ufficiali non siano ancora state ratificate.

È probabile che maggiori dettagli tecnici emergano nel corso di quest’anno, ma la disponibilità fisica dei campioni suggerisce che l’architettura sia già in uno stadio avanzato.

La strategia di Qualcomm: l’IA oltre lo smartphone

La destinazione di questi primi esemplari rivela molto sulle intenzioni del mercato. Qualcomm non sembra interessata a queste memorie esclusivamente per il settore della telefonia mobile, bensì per potenziare la sua infrastruttura dedicata all’intelligenza artificiale.

I moduli LPDDR6X dovrebbero infatti trovare alloggio nel futuro chip acceleratore AI250. Questo sistema rappresenterà l’evoluzione diretta dell’AI200, previsto per quest’anno, e sarà progettato specificamente per gestire carichi di lavoro legati all’inferenza IA.

La strategia appare chiara: mentre l’AI200 sfrutterà fino a 768 GB di memoria LPDDR, il futuro AI250 punta a superare la barriera di 1 Terabyte di capacità utilizzando proprio la tecnologia LPDDR6X.

Questo approccio avvicina Qualcomm alla filosofia adottata da Intel con le GPU Crescent Island basate su chip Xe3P, che ugualmente prediligono lo standard LPDDR per determinate applicazioni server.

L’alternativa economica alle memorie HBM

La scelta di investire su tecnologie LPDDR avanzate, piuttosto che affidarsi esclusivamente alle memorie HBM (High Bandwidth Memory) utilizzate da giganti come NVIDIA, AMD e Huawei, risponde a una logica di efficienza economica e produttiva.

Sebbene le memorie HBM offrano velocità di trasferimento dati nettamente superiori, esse portano con sé costi elevati, consumi energetici maggiori e una complessità strutturale che rende difficile la produzione su larga scala. Le attuali carenze di DRAM rendono le HBM una risorsa preziosa e difficile da reperire in volumi adeguati.

Le memorie di tipo LPDDR, e quindi in prospettiva le LPDDR6X, offrono un compromesso vincente: riducono le complicazioni legate al packaging e ai test di validazione, abbattendo il costo totale di proprietà per le aziende che necessitano di soluzioni AI scalabili.

Nonostante l’entusiasmo generato da questi primi movimenti, la pazienza rimarrà una virtù necessaria. Essendo una tecnologia ancora in fase di definizione, l’adozione commerciale su vasta scala delle LPDDR6X non è prevista nell’immediato, ma si colloca realisticamente tra la fine del 2027 e l’inizio del 2028.