Una novità di Exynos 2600 metterà fine agli smartphone con le ventole?

Samsung ha recentemente svelato dettagli tecnici riguardanti il suo nuovo chipset, l’Exynos 2600, introducendo una soluzione che promette di modificare radicalmente la gestione delle temperature nei dispositivi mobili.

La tecnologia in questione prende il nome di Heat Pass Block (HPB) ed è stata concepita per ridurre la resistenza termica e ottimizzare la dissipazione del calore generato dai semiconduttori moderni.

L’interesse verso questa implementazione è cresciuto rapidamente, alimentato da indiscrezioni che suggeriscono l’adozione della medesima architettura anche nei progetti futuri della concorrenza, in particolare in una presunta variante Pro dello Snapdragon 8 Elite Gen 6.

Addio smartphone con le ventole? Questa tecnologia Samsung è più efficace

Crediti: Samsung

La necessità di un intervento strutturale nasce dall’aumento delle frequenze operative. Con i processori che spingono verso la soglia dei 5,00 GHz per garantire punteggi elevati nei benchmark single-core e multi-core, il calore è diventato un ostacolo quasi insormontabile con i metodi tradizionali.

Secondo alcune fonti attive sulla piattaforma Weibo, l’introduzione dell’HPB potrebbe garantire un miglioramento della capacità di dissipazione pari al 20%, un margine sufficiente a sostenere carichi di lavoro intensi senza incorrere nel fenomeno del thermal throttling.

Il limite delle ventole

Fino ad oggi, per contrastare le temperature roventi dei SoC di fascia alta, diversi produttori specializzati in smartphone da gaming, come nel caso della serie RedMagic, hanno integrato piccole ventole di raffreddamento attive all’interno dello chassis.

Sebbene funzionali, queste componenti meccaniche portano con sé l’inevitabile svantaggio della rumorosità, un fattore che può disturbare l’esperienza utente quotidiana. Nonostante la presenza di tali sistemi, i chip attuali come lo Snapdragon 8 Elite Gen 5 faticano ancora a mantenere temperature ottimali sotto stress prolungato.

Un esempio pratico emerge dai test effettuati con titoli graficamente impegnativi come Tomb Raider 2013. In un confronto diretto, l’iPhone 17 Pro Max, equipaggiato con il chip A19 Pro, ha mantenuto una temperatura di esercizio di 39°C, mentre il RedMagic 11 Pro, nonostante il sistema di raffreddamento attivo, ha raggiunto i 47°C.

Questo divario evidenzia come l’approccio classico stia perdendo efficacia. Il problema risiede spesso nel design dei chip, dove la memoria DRAM posizionata sopra il die del processore lascia poco spazio fisico per lo scambio termico.

La tecnologia Heat Pass Block interviene proprio qui, inserendo un dissipatore direttamente sulla parte superiore del die, creando un canale preferenziale per l’espulsione del calore che altrimenti rimarrebbe intrappolato tra i vari strati di silicio.

Vedere per credere

L’adozione dell’HPB da parte di Samsung potrebbe quindi segnare il tramonto delle ventole di raffreddamento sugli smartphone Android di fascia alta, permettendo design più puliti e silenziosi senza sacrificare la potenza bruta.

Tuttavia, per quanto le premesse e i leak siano incoraggianti, il mondo dell’hardware mobile richiede sempre una prova sul campo.

Sarà necessario attendere i primi test indipendenti sui dispositivi commerciali per confermare se l’Exynos 2600 riuscirà davvero a mantenere le promesse e se questa tecnologia diventerà lo standard de facto per l’intera industria, permettendo a Qualcomm e altri produttori di abbandonare soluzioni ibride a favore di una dissipazione passiva ma estremamente efficiente.

Fino ad allora, l’Heat Pass Block rimane una delle innovazioni più interessanti da osservare per il prossimo ciclo generazionale.